Eine Million in Balkone gesteckt

Beeskow (MOZ) Die Erneuerung der Balkone an den in den 1960er und 70er Jahren errichteten Wohnblöcken sieht die Beeskower Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft (b.w.v.) derzeit als ihre vordringlichste Aufgabe.

Allein im vergangenen Jahr wurden 88 Balkone in der Poststraße und Am Graben erneuert. Investitionssumme zirka 864 000 Euro. In diesem Jahr sind ebenfalls in diesem Bereich Balkone für knapp eine halbe Million ersetzt worden, in der Luchstraße 27a-28b sind die Bauarbeiten gerade abgeschlossen. Hier wurden 32 neue Aluminiumbalkone im Wert von rund 423 000 Euro installiert. "Das sind weit mehr als eine Million Euro, die wir insgesamt dafür ausgegeben haben und ausgeben", resümiert b.w.v.-Geschäftsführerin Virgina Teichert. Ab dem nächsten Frühjahr sind dann die 40 Balkone in der Rouanetstraße 12 bis 16 an der Reihe.

Für den neuen Ersatz müssen die Mieter nichts bezahlen, obwohl die Balkone im Durchschnitt zwei Quadratmeter größer werden, erklärt Virginia Teichert. "Das ist keine Modernisierung wie der Ersatz von Fenstern oder eine Wärmeämmung, sondern eine reine Instandsetzungsmaßnahme. Die meisten Balkone sind marode und es ist nur eine Frage der Zeit, dass ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann", so die Geschäftsführerin. Rund 1,3 Millionen hat die b.w.v. als Darlehen aufgenommen, um die Balkone zu erneuern und darüber hinaus Instandsetzungen, zum Beispiel an Wohnungseingängen, vornehmen zu können.

"Wir als städtische Wohnungsgesellschaft sehen unsere Aufgabe darin, unsere relativ preiswerten Wohnungen zu erhalten und vernünftigen Wohnraum zu bieten", definiert die b.w.v.-Chefin das unternehmerische Ziel. Die Kaltmieten lägen pro Quadratmeter zwischen 2,80 und 8 Euro. "Wir wollen langfristig bezahlbaren Wohnraum für Senioren und junge Familien sicherstellen. Unsere Wohnungen sind, wenn man so will, Sozialwohnungen ohne Berechtigungsschein."

Im Moment gehe es auch nicht darum, weitere Häuser mit Fahrstühlen auszustatten. "Wir haben nach dem Einbau eines Aufzugs in der Fontanestraße 12 wegen der höheren Miete schwer vermieten können", berichtet Virginia Teichert. Für den Neubau von hochwertigen Wohnungen, zum Beispiel Reihenhäusern, fehle der Genossenschaft das Geld.

970 Wohnungen bewirtschaftet die b.w.v., davon stehen 7,5 Prozent leer. "Vorrangig am Bahnhof und im Fontaneviertel und im Kiefernweg", so Virginia Teichert. In dem Block Kiefernweg 51-54 sei fast die Hälfte der Wohnungen nicht vermietet, es gebe auch keine Nachfrage. Deshalb werde dieser Block mit 40 Wohnungen im Rahmen des Programms "Stadtumbau Ost" voraussichtlich im Herbst nächsten Jahres abgerissen. Zwei weitere von der b.w.v. bewirtschaftete Blöcke seien noch gut belegt. Ein Abriss sei noch nicht geplant.

Wenn Wohnungen leer stehen, dann sind es vorwiegend die in der oberen Etage, wo weder Senioren noch Familien mit Kindern einziehen wollen. "Wenn wir einen Fahrstuhl einbauen, so unsere Erfahrung, wollen alle oben wohnen, weil es ruhiger und die Aussicht schöner ist. Dann stehen aber die unteren Wohnungen leer. Das Problem wird also nur verlagert", meint Virginia Teichert.

Dass Menschen aus dem Umland oder gar aus Berlin eine preiswerte Wohnung in Beeskow in einem Wohnblock suchen, komme eher selten vor, sagt Virginia Teichert. Sie sieht nicht, dass neue Mieter in Größenordnungen vor der Tür stehen werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit bleibe aber bei der Sanierung der Wohnanlagen: "Wenn die Balkone fertig sind, dann sind die Stränge und Heizkessel, von denen es viele noch im Original gibt, an der Reihe."