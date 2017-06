artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wenn von Tino Eisbrenner die Rede ist, denkt man nicht mehr nur an seine erste Band Jessica und deren Kulthit "Ich beobachte Dich". Man nennt ihn den Songpoeten, der sich kritisch in Politik und Gesellschaft einmischt. Er wohnt nur "um die Ecke" bei Woldegk und kam doch zum ersten Mal nach Angermünde.

Ein Mann, eine Gitarre, eine Mundharmonika, ein Freund - und ganz viel Gefühl, ganz viele Gedanken über das Leben, die Welt, über Gerechtigkeit, Krieg und Frieden, Liebe und Freundschaft - verpackt in Musik, die vom ersten Ton an unter die Haut geht. Mehr müsste man nicht beschreiben vom Konzert des Tino Eisbrenner in der Angermünder Klosterkirche.

Den Musiker und Songschreiber führten seine Weltreisen zum ersten Mal in diese Stadt, die er mit dem Navi suchen musste und in der er schließlich ein kleines, waches, begeistertes Publikum in einer atemberaubenden Kulisse fand, das verstand, was er zu sagen hat. Song-Poet wird Tino Eisbrenner gern genannt. Das ist er auch. Aber das sagt noch zu wenig. Der frühere Frontmann der jungen DDR-Band "Jessica", der 1984 mit dem Hit "Ich beobachte Dich" bekannt wurde, hat viele Jahre später sein musikalisches und persönliches Selbstbewusstsein gefunden und lässt sich in keine Schublade stecken. Kaum meint man, den Popsänger von früher zu erkennen, wird er zum einfühlsamen Chansonnier, zum zeitkritischen Liedermacher, zum wilden Folkrocker, zum Musikanten oder er lässt einfach mit lausbübischer Freude irgendwelche Schubidubijippieijeh-Töne frei, pfeift, trommelt, rasselt, spielt die Mundharmonika. Dazwischen moderiert er sich selbst, erzählt mal ernsthaft mal komisch Geschichten und Anekdoten, geht völlig distanzfrei auf sein Publikum ein, lässt es mitsingen, was es prompt tut.

Tino Eisbrenner ist der Eisbrecher zwischen Zuschauerreihen und Bühne, was im urigen Ambiente des Chorraums der Angermünder Klosterkirche ohnehin nicht schwierig ist. Mitgebracht hat er einen Querschnitt aus über 30 Jahren Songschreiberei. Jede Zeile sind seine eigenen Worte, er schreibt ausschließlich deutsche Texte, weil er verstanden werden will, weil er etwas sagen will. Zum Beispiel, dass es keine Ästhetik des Friedens mehr gibt, dafür umso mehr des Krieges in Form von Filmen und Spielen und im Drang, immer der Stärkere sein und gewinnen zu müssen. Er sagt, dass er Russland liebt und deshalb das Lied "Bjelaja Notsch - Weiße Nacht" singt. Zum politischen Ausgleich schiebt er den amerikanischen Song "I´m on fire" hinterher, natürlich mit eigener deutscher Textversion.

Er erzählt von den Weisheiten der Indianer, unter denen er eine Zeit lebte, als er nach der Wende sich selbst finden musste, weil er sich im Westen verlor. Aus Lateinamerika hat er viele Inspirationen und auch Musikerkollegen mitgebracht.

Tino Eisbrenner war auch Schuld, dass Anfang der 1990er-Jahre sein damaliger Mentor Heinz-Rudolf-Kunze, der ihm an die Seite gestellt wurde, damit seine ostdeutsche Sicht nicht durchdringt, sowie sein Produzent Heiner Lürig von der West-Plattenfirma Ariola entlassen wurden, weil sie Eisbrenners Texte nicht verändern wollten.

Eisbrenner hat sich nicht neu erfunden. Er ist er selbst geblieben und hat seine Fangemeinde in Angermünde vergrößert. Hoffentlich kommt er wieder. Er kennt ja jetzt den Weg.