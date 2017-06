Abstiegsgespenst verjagt

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Fortuna Britz im vorletzten Saisonspiel haben die Fußballer von Blau-Weiß Gartz zu 99 Prozent den Klassenerhalt perfekt gemacht. So kann man etwas gelassener dem sonnabendlichen Derby in Schönow entgegenfiebern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581088/

Spannung lag in der Luft vor der Partie gegen den Tabellendritten aus dem Barnim: Die Gartzer waren Vorletzter und hatten nur zwei ihrer sieben Rückrunden-Heimspiele gewonnen. Jetzt konterten sie nach dem ersten Britzer Torschuss. Fabian Schünemann wurde durch ein Foul gestoppt, Andreas Achterbergs Freistoß lenkte Keeper Adrian Peters zur Ecke. Die Oderstädter blieben im Spielaufbau zu rechtslastig und dabei häufig in der gut stehenden Abwehr der Gäste hängen.

Die Fortunen agierten oft mit weiten Diagonalpässen auf ihren sehr agilen Christian Tobien, der mehrfach gefährlich vor dem Gartzer Tor auftauchte. Auch wenn die Abwehr der Hausherren nicht immer ganz sicher agierte, hielt Sasa Bozickovic seinen Kasten sauber. Vieles spielte sich zwischen den Strafräumen ab, Torchancen blieben Mangelware.

Nach einer halben Stunde gelang den Platzherren endlich ein schöner Spielzug über die linke Seite: Nico Wendlandt wurde vor dem Eindringen in den Strafraum zu Fall gebracht. Den anschließenden Freistoß setzte Eric Duckert knapp über den Querbalken. Als dann Achterberg gut bedient wurde und in den Strafraum eindrang, hatten die Blau-Weiß-Anhänger den Torschrei schon auf den Lippen, aber freistehend verfehlte der Gartzer um wenige Zentimeter das Tor.

Mit Wiederbeginn kam Lukasz Jasiak für den verletzten Kapitän Wendlandt ins Spiel und die Blau-Weißen besaßen durch einen Freistoß dicht vor dem Britzer Strafraum die erste Möglichkeit - dieser wurde abgewehrt und Jasiaks Nachschuss strich eng am Tor vorbei. Danach fand der gleiche Spieler in Peters seinen Meister. Als sich dann Achterberg stark auf der linken Seite behauptete und den Ball quer in den Strafraum passte, fackelte der einlaufende Jasiak nicht lange und brachte die Oderstädter mit 1:0 in Führung (57.).

Die Platzherren versuchten, sofort nachzulegen: Eine Achterberg-Ecke brachte keine unmittelbare Gefahr, aber Jasiak setzte erneut nach und zwang mit straffem Schuss von der Strafraumgrenze Peters zu einer prima Fußparade. Das Duell Jasiak - Peters wiederholte sich gleich noch einmal, der Schlussmann blieb erneut Sieger.

Nach einem lang gespielten Pass bremste ein Foulspiel den anstürmenden Fabian Schünemann aus - er muss knapp im Strafraum gewesen sein, denn der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Patrick Boest sicher zum 2:0 versenkte (75.).

Die Gäste konnten auch in der verbleibenden Zeit kaum Akzente setzen, denn die Gartzer Abwehr stand nun sicher. Zehn Minuten vor Spielende setzte sich Tommy Wohlleben mit starkem Einsatz durch, hatte ein gutes Auge für Schünemann, die nach der präzisen Eingabe im ersten Versuch am Britzer Keeper noch scheiterte, gegen den Nachschuss aber war dieser machtlos und der 3:0-Endstand war unter Dach und Fach gebracht.

Mindestens Platz 15 vor dem abschließenden Derby in Schönow und dies mit drei Punkten sowie zwölf Treffern besser als der Südstaffel-15. als unmittelbarer Konkurrent sollten für den Klassenerhalt der Oderstädter reichen - der beste Tabellenvorletzte muss nicht absteigen.

Gartz: Bozickovic, Schünemann, Jenek, Duckert, Lenke, Wohlleben, Hilicki, Boest (Szymikowski), Stein, Achterberg (Thörmer), Wendlandt (Jasiak)