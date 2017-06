Rückschlag für Stielike und Südkorea

artikel-ansicht/dg/0/

Doha (dpa) Der deutsche Trainer Uli Stielike hat mit dem neunmaligen Endrunden-Teilnehmer Südkorea in der WM-Qualifikation einen Rückschlag eingesteckt. Die Koreaner kassierten gegen das bisherige Gruppen-Schlusslicht Katar in Doha eine 2:3 (0:1)-Niederlage.

Das war nicht eingeplant: Uli Stielike hat mit der südkoreanischen Auswahl in Katar verloren. © Jeon Heon-Kyun/EPA/dpa

Mit 13 Punkten bleibt die Stielike-Auswahl zwar Zweiter in der Asien-Gruppe A, der Vorsprung auf Usbekistan beträgt aber nur einen Zähler. Nur der Gruppenzweite erhält ein direktes Ticket für die WM 2018, der Dritte muss in die Playoffs. Spitzenreiter Iran hat sich bereits für die Endrunde in Russland qualifiziert.