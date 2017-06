Aus für Partyhangar besiegelt

artikel-ansicht/dg/0/

Das Geschäft sei bereits von einem Notar abgesegnet worden, bestätigte der Unternehmer am Dienstag. Zu konkreten Gründen will sich Hartmann später äußern. Neuer Eigentümer wird mit Christian Juhre ebenfalls ein Neuruppiner Organisator von Veranstaltungen. Juhre ist der Kopf hinter dem "Neuruppiner Bilderbogen", der zuletzt auf dem Neuen Markt mit Partnern die beliebten Veranstaltungen "Flimmerstunde" sowie den Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt hatte. Juhre plant allerdings nicht, den einstigen Unterstand für russische Düsenflugzeuge für Publikumsverkehr zu nutzen. Er will dort seine Eislaufbahn sowie den Ikarus-Bus lagern, den er fürs Fontane-Festjahr und die Landesgartenschau in Wittstock 2019 angeschafft hat.

Die Querelen um den Partyhangar sorgten immer wieder für Schlagzeilen. Zunächst war der Veranstaltungsort 2015 für das Aequinox-Festival genutzt worden. Damals hatte noch Landes-Kulturstaatssekretär Martin Gorholt (SPD) im Publikum gesessen. Doch dann begann für Hartmann der Ärger mit den Behörden. Die Kreisverwaltung verlangte eine Baugenehmigung und einen Sanitärtrakt. Zudem wurde Lärmbelastung befürchtet. Der Unternehmer versuchte, die Auflagen zu erfüllen, machte aber auch Fehler. Nach mehreren Flohmärkten wurden ihm selbst Open-Air-Veranstaltungen vom Neuruppiner Ordnungsamt untersagt. Weil er die versprochene Abiturfeier einer Schule trotzdem nicht absagte, drohte ihm ein hohes Zwangsgeld. Der Trotz gegen die Behördenauflagen brachte Hartmann viel Unterstützung in der Bevölkerung ein. Unfreiwillig deckte er zudem auf, dass sein und andere Grundstücke in dem Gebiet - obwohl verkauft - nicht ausreichend auf Altlastenfreiheit untersucht worden waren. Vorbesitzer war die Brandenburgische Bodengesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung.