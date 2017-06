artikel-ansicht/dg/0/

Der Planer Dogan Yurdakul und der Architekt Matthias Faust berichteten im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss über den Stand der Dinge. Demnach wird nun die frühzeitige Bürgerbeteiligung an dem Vorhaben vorbereitet.

Das Plangebiet ist 1,5 Hektar groß. Die Wohnanlage entsteht auf der Fläche des ehemaligen "Obi"-Gebäudes und soll in fünf Vollgeschossen auf 13 000 Quadratmetern Platz für 90 Wohnungen sowie im Erdgeschoss für Einzelhändler bieten. Die Fläche, die bebaut wird, ist ähnlich groß wie der Obi-Markt, aber anders zugeschnitten. So soll der Häuserblock 93 Meter lang werden. Die Geschosse seien teilweise zurückgesetzt, um die Fassade weniger wie einen Block wirken zu lassen, erklärte Dogan Yurdakol. Lärmschutz sei ebenfalls vorgesehen. Grünflächen soll es geben sowie 30 neu gepflanzte heimische Laubbäume. So werde es über den Läden, die Anlieferverkehr haben, Vordächer geben. Möglich seien Geschäfte wie Apotheke, Zoohandlung oder eine Gaststätte.

Die vorhandenen 350 Stellplätze auf dem Gelände sollen von den Bewohnern der Häuser mitgenutzt werden; die gemeinschaftliche Nutzung der Anlage werde dazu über Verträge geregelt. Ob das klappt, waren einige Stadtverordnete skeptisch.

Im Verlauf der Diskussion verdeutlichten die Planer auf Nachfragen allerdings, dass es sich weniger um altengerechtes Wohnen im Sinne von Barrierefreiheit handele. Vorwiegend plane der Pflegedienst-Unternehmer und Investor Michael Bethke, dass in die Wohnungen ältere Menschen einziehen können, die eventuell schon einen Pflegegrad haben. Es werde auch "Service-Wohnen bis Pflegestufe 3" geben. Entsprechend sind Dienstleistungsangebote wie Tagespflege geplant, und auch die nötige Anzahl der Stellplätze sei dadurch geringer, weil die meisten nicht mehr Auto fahren.

Die Größe und Höhe der Wohnanlage betrachteten einige Ausschussmitglieder ebenfalls kritisch. "Ich hätte es großartig gefunden, wenn dort eine gemischte Wohnanlage für Junge und Alte geplant worden wäre", sagte der sachkundige Einwohner Dr. Karsten Poppe.

Alle Wohnungen sind mit Balkonen oder Terrassen vorgesehen. Und durch Rücksprünge sei die Fassade auch gegliedert, erklärten die Planer, die versicherten, die Bedenken in die Planungen aufnehmen zu wollen. Das Reglement, wie viel Quadratmeter bis hin zu Abstellflächen für Rollatoren in den Wohnungen vorhanden sein müssen, sei ohnehin strikt, da es auch nach der Pflegekasse genehmigungsfähig sein müsse, so Architekt Faust.

Die Hohen Neuendorfer Ausschussmitglieder beschlossen, das Vorhaben mit einigen Vorgaben zu versehen: Der Baukörper soll auf vier Geschosse reduziert, strukturiert und mit weniger Einzelhandel versehen werden. Grünflächen muss es auf dem Gelände der Wohnanlage auch geben.