Von Trommeln und Chören zu syrischen Spezialitäten

Rathenow (MOZ) Mit "Singen macht Spaß" begannen die Schüler des Kinderchors der Musik- und Kunstschule Havelland gemeinsam mit der Trommelgruppe "taMbouRos" der Förderschule Spektrum um 16.00 Uhr das Konzert in der Luther-Kirche. Am vergangenen Freitag lud der Förderverein Spatzennest der Kita in Göttlin zum zweiten bunten Fest "Mit Musik um die Welt!" rund um die Lutherkirche ein.