Grünheide (MOZ) "Du bist wie Champagner für die Seele", klingt eine Männerstimme mit zartem Schmelz aus den Lautsprechern. Und schon strömen Frauen auf die Tanzfläche. "Das ist Olaf von den Flippers", sagt DJ Werner Kootz (75) mit einem Schmunzeln. Der Ex-Bürgermeister von Braunsdorf, der seit 57 Jahren auch musikalisch für Stimmung sorgt, weiß was Senioren gefällt.

Gehören zu den ersten auf dem Parkett: Ingrid Kalbaß und Ute Schiller bei der Seniorenfeier in Hangelsberg.

Am Dienstagnachmittag haben sich rund 80 Frauen und Männer im Hangelsberger Bürgerhaus eingefunden. Musik, Akrobatik- und Tanz-Vorführungen von Grünheider Grundschülern sorgen für Kurzweil beim Auftakt der Seniorenwoche in der Gemeinde. "Wir nehmen immer diesen Raum. Wir wollen ja ein bisschen tanzen", sagt Hildegard Seidel mit Blick in den großen Saal. Seit zehn Jahren ist sie die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Gemeinde, der die Feier mit der IG Hangelsberg organisiert hat.

"Ich mag die Zusammenkunft. Man kann sich austauschen und sieht Menschen, die man sonst nicht so oft sieht", sagt Lydia Partenheimer. Ob auch sie später noch tanzt? "Uns fehlen die Tänzer", nennt die 77-jährige Hangelsbergerin das Problem. "Vielleicht könnte man mal extra welche einladen", schlägt sie angesichts der Überzahl der Seniorinnen vor. Ein guter Partner fürs Parkett wäre Günther Stephan aus Spreewerder. Der 82-Jährige sitzt zwei Tische weiter. "Wir gehen jeden Montag zum Tanz ins Café Keese nach Berlin", verrät er. Angesichts momentaner Kniebeschwerden müsse er sich allerdings etwas zurückhalten.

Überhaupt, das Thema Krankheiten: Mit kleinen und großen Zipperlein kennen sich viele Senioren aus. Den Spaß lassen sie sich davon aber nicht verderben - wie die Lacher bei Werner Kootz's Arztwitzen zeigen.

Viele Frauen tanzen mit einer Bekannten. Auch Julia Riedel, für die Betreuung im Alloheim zuständig, steht als Partner parat. Mit Liese-Lotte Kuley, die vor wenigen Tagen ihren 101.Geburtstag feierte, hat sie den ältesten Gast mitgebracht.

Insgesamt leben mehr als 1200 Frauen und Männer, die älter als 65 Jahre sind, in der Gemeinde. "Das entspricht 15 Prozent der Gesamtbevölkerung", informiert Sandra Dorsch, die Seniorenbeauftragte von Grünheide.