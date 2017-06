Entscheidung kurz vorm Abpfiff

artikel-ansicht/dg/0/

Grünow (MOZ) Kurz vor Ultimo musste sich Gastgeber FC Einheit im Derby gegen den Schönower SV geschlagen geben. Maik Zachowski verwandelte in der 89. Minute einen Freistoß zum 1:2, als der bis dahin tadellos agierende Keeper Kevin Manteufel Schützenhilfe leistete.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581108/

Akuter Gefahrenherd: Immer wieder kam Schönows Aboozar Hassanzada (l.) zu Chancen, aber in etlichen Situationen kaufte ihm Grünows Schlussmann Kevin Manteufel den Schneid ab.

Akuter Gefahrenherd: Immer wieder kam Schönows Aboozar Hassanzada (l.) zu Chancen, aber in etlichen Situationen kaufte ihm Grünows Schlussmann Kevin Manteufel den Schneid ab. © Carola Voigt

Vorher sahen die 85 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, in der es der SSV schon in der ersten Hälfte versäumte, seine Chancen effektiver zu nutzen - beispielsweise bei einem Solo von Aboozar Hassanzada, der erst an Kevin Manteufel scheiterte (24.). Zehn Minuten später erzielte Bartosz Tatarczuk aus dem Getümmel heraus das 0:1. Die weiter bemühten Platzherren hätten nur vier Minuten später durch Christopher Löhrs ausgleichen können, doch Torhüter Roland Galinski verhinderte den Treffer mit einem Riesen-Reflex. Auf der anderen Seite zeichnete sich Kevin Manteufel nochmals gegen Hassanzada aus.

Die zweite Hälfte begann mit einem Schönower Lattenschuss, im Nachsetzen schoss Igor Meder neben das Tor. Der beim FCE eingewechselte Marcus Lange wurde vor dem Ausgleich im Strafraum zu Fall gebracht - den Elfmeter verwandelte Jonny Richter souverän (1:1/51.). 20 Minuten lang besaß der Gastgeber danach optische Vorteile. Als dann Meder im Strafraum mit Peter Merker einen Zweikampf führte, wertete der Referee dies als Foul des Einheit-Spielers und zeigte sofort auf den Punkt. Wojciech Szczupakiewicz aber fand in Kevin Manteufel seinen Meister, als er zu unpräzise das Gehäuse anvisierte (72.).

Auf der Gegenseite verpasste Lange knapp das Leder nach wiederholt guter Vorarbeit von Marcel Bäuerle. Zu erwähnen wäre noch ein Freistoß von Szczupakiewicz, welchen der eingewechselte Eric Lindow nicht nutzte, ehe die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel. Wenig später sah Christopher Ouart beim Gastgeber noch die Rote Karte.

Grünow: Kevin Manteufel, Discher, Prelozny, Richter, Löhrs, Koschel (Lange), Thiele, Matthias Manteufel, Ouart, Bäuerle

Schönow: Galinski, Dabrowski, Grabarczyk, Tartaczuk, Szczupakiewicz, Troni (Lin-dow), Hahn, Meder (Szymikowski), Bacler, Hassanzada, Zachowski