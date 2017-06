Gemeinde prüft vier Schul-Varianten

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf hat acht Kitas. Und eine davon, mit 140 Plätzen die nagelneue Einrichtung im Verbindungsweg, hat nicht alle Plätze besetzt. "Ich habe von diesem Problem bereits im Herbst gehört. Damals wurde mir versichert, dass alles seinen Gang gehen wird. Mit der Quartalsabrechnung im April war aber klar: Hier läuft etwas gar nicht so, wie es soll. Nur 118 Plätze waren belegt", sagte Bürgermeister Thomas Krieger bei einem Pressegespräch. Gemeinsam mit dem Kreis, dem Ministerium und dem Betreiber, dem Humanistischen Verband Deutschland, habe es ernsthafte Gespräche gegeben. Mittlerweile seien 123 Plätze besetzt und bis August alle. "Davon gehe ich aus, ansonsten wird es ernstere Gespräche geben müssen. Es gibt einen Vertrag", so Krieger. Hintergrund soll ein gewisser Personalschwund sein. Mehrere Erzieherinnen sind in eine neue Kita in der Nachbargemeinde gewechselt.

Auch wenn es zurzeit keine akute Warteliste für einen Kita-Platz gibt, plant die Gemeinde den Bau einer weiteren, der dann neunten im Ort. Zu den rund 700 vorhandenen Plätzen sollen 70 weitere dazukommen. Ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück gibt es auch. Es befindet sich in der Mozartstraße und soll an den künftigen Betreiber als Erbbaupacht vergeben werden. Nach Hinweisen von Bürgern, dass dieses Gelände gänzlich ungeeignet sei, da sich dort eine Müllkippe befunden haben soll, wurden ein Bodengutachten angefertigt und an sechs Stellen Proben entnommen. "Diese Proben haben keinen Hinweis auf Sondermüll ergeben. Lediglich an einer Stelle wurde Beton nachgewiesen", so Krieger weiter. In dieser, spätestens in der kommenden Woche soll bundesweit ein Interessenbekundungsverfahren für den Bau und die Betreibung der neuen Einrichtung gestartet werden. Der Bürgermeister rechnet im August mit Ergebnissen, die dann im September in den Ausschüssen beraten und bestenfalls im Oktober von der Gemeindevertretung verabschiedet werden können. Ziel ist, dass Anfang 2019 die neue Kita eröffnet werden kann. Die Interessenten sollen auch angeben, inwiefern sie beim Bau finanzielle Unterstützung von der Gemeinde brauchen. "Ich hoffe, dass der Investor das allein hinbekommt, denn wir müssen ja nicht nur an Kitas denken, sondern auch daran, dass die Kinder größer werden und eine Schule brauchen", so das Gemeindeoberhaupt.

Derzeit wird in Fredersdorf-Süd auf dem Schulcampus der Fred-Vogel-Grundschule der Anbau gestemmt, so dass fünfzügig gearbeitet werden kann. Doch eigentlich ist das schon überholt, denn es gibt schon pro Jahr sechs erste Klassen. Und die Tendenz zeigt deutlich, dass eigentlich Platz für sieben gebraucht wird. "Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Wir brauchen eine neue Schule", sagt Krieger. Vier Varianten werden derzeit diskutiert. Am 26. Juni soll es extra eine Sondersitzung mehrerer Ausschüsse dazu geben. In der Hoffnung, dass am 29. Juni, wenn die Gemeindevertretung tagt, bereits eine Entscheidung für eine der vier Varianten gefällt wird.

Variante 1: Anstelle vom Haus I in der Gartenstraße wird eine einzügige neue Schule samt Kleinfeldhalle errichtet. In Nord wird ein neues Hortgebäude auf einem Teil des Ackers von Hobby-Landwirt Manfred Arndt gebaut. Das heute als Hort genutzte Gebäude wird dann freigezogen und wieder als Schule genutzt. Auf diese Weise könnte dort eine weitere Klasse eingeschult werden.

Variante 2: Das Haus I wird abgerissen und eine zweizügige Grundschule mit Hort und Kleinfeldhalle gebaut. Allerdings wäre dies ein recht kompakter Baukörper, sagt Krieger.

Variante 3: Es wird eine neue Grundschule in Vogelsdorf auf dem Sportplatzgelände gebaut, zwei Züge samt Kleinfeldhalle.

Variante 4: In der Nähe des S-Bahnhofs wird eine neue Oberschule gebaut, die zudem eine Zwei-Felder-Halle erhält. Das heutige Oberschul-Gebäude wird für die Grundschule genutzt.

Krieger rechnet bei allen Varianten mit einer Investition von acht bis zehn Millionen Euro. "Bei einem Haushaltsvolumen von um die 30 Millionen Euro ist das reichlich. Und klar ist, dass wir in eine finanziell schwierige Lage geraten. Spielereien sind vorbei. Das habe ich ganz deutlich im Ortsentwicklungsausschuss gesagt." Dazu gehöre nicht nur die Sanierung des Sonnenwirts in Nord, sondern auch der Gutshof. Erst müsse über die Schule beschieden werden, nach einem Kassensturz könne man dann über freiwillige Aufgaben sprechen.