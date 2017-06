Als der Brandschutz Fahrt aufnahm

artikel-ansicht/dg/0/

Weesow (MOZ) Ein Dorffest mit Umzug, Feuerwehrmodenschau und Tanz findet am Sonnabend, 17. Juni, ab 12 Uhr in Weesow statt. Anlass für das Fest in dem 200 Einwohner starken Dorf ist der 90. Jahrestag der Freiwilligen Feuerwehr. Sie wurde am 27. März 1927 gegründet. Die MOZ veröffentlicht Auszüge aus der Chronik der Feuerwehr von Reiner Pieper.

Bis 1927 gab es in der Gemeinde Weesow eine vom Gemeinderat festgelegte Gruppe "Feuerlöschpflichtiger". Es existierte eine Handdruckspritze, die Bauern waren nacheinander zum Gespanndienst an der Spritze verpflichtet. Bei Feueralarm hatten sich acht Gespanne am Dorfteich zu versammeln. Alle anderen Gespanne mussten sich dann mit gefüllten Fässern an der Brandstelle einfinden. Da nur wenige Schläuche existierten, wurde das Löschwasser per Jauchefaß zur Brandstelle transportiert. Die Wasserentnahme erfolgte aus den Jauchefässern oder dem Wasserbehälter der Handdruckspritze, dem Vorläufer eines Tanklöschfahrzeuges.

1924 gab es eine Anordnung des Landrates zur Gründung von organisierten Pflichtfeuerwehren - ein derartiges Gesetz besteht heute noch.

Die Kosten für eine Freiwillige Feuerwehr bis zu einer Höchststärke von 20 Mann wurden von der Gemeindevertretung bewilligt in der Annahme, dass der Kreis und die Feuersozietät hierzu einen Zuschuss geben.

Mit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr gab es 19 Mitglieder. Im Vorstand waren Robert Wittstock und Gemeindevorsteher Franz Wittstock, Leiter der Feuerwehr. Durch einen Kredit bei der Sparkasse, einen Zuschuss von der Feuersozietät und den Beschluss eines Ortstatutes wurden zusätzliche Geräte und Uniformen angeschafft: ein Saugekorb, eine elektrische Lampe für den Dorfteich, zwei rote Leitern à fünf Meter und ein Horn für den Nachtwächter.

Im Ortsstatut wurden Abgaben der Landbesitzer zur Finanzierung der Feuerwehr festgelegt. Von 2,50 Mark im Jahr bis zu fünf Mark pro Jahr bei 50 Morgen Land. Den Mitgliedern der Feuerwehr wurden fünf Mark erlassen. Für die Ergreifung von Brandstiftern wurden bis max. 500 Mark Belohnung durch die Gemeinde ausgesetzt. 1939 beschaffte die Gemeinde eine Kleinmotorspritze mit einer Fördermenge von 200 bis 400 Liter in der Minute. Der Löschteich mit 30 Kubikmeter Inhalt neben dem Dorfteich war bis 1998 in Betrieb.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung nach Luftangriffen in Berlin eingesetzt. 1943 wurde dazu eine Feuerlöschgruppe durch Herrn Mührer gegründet, Ausbilder war Willi Nebel. Dazu gehörten: Erika Gerblinger (Gruppenführer), Brunhilde Nebel, Irene Gladow, Elsa Hanne (Stieler), Inge Rauch, Lisbeth Rachinger, Edith Mührer.

Nach 1945 erfolgte der Wiederaufbau. Die Motorspritze war zerstört und an der Handdruckspritze fehlten die Räder. In der Zeit von 1945 bis 1947 fungierten Walther Rauch und der Dorfschmied Max Flügge als Wehrleiter. 1948 sammelten die Bauern Mehl, Kartoffeln und Getreide und tauschten diese gegen eine Motorspritze vom Typ "Jenter-Beelitz" ein.

1947 übernahm Kurt Grothe die Wehrleitung, 1952 flüchtete er in die westliche Besatzungszone. Der Grund: Die Feuerwehr hatte nach einer Feier den betrunkenen Bürgermeister mittels Handwagen und Signalhorn durch das Dorf gezogen und fotografiert. Diese Aktion wurde politisch ausgelegt und sollte streng geahndet werden.

1951 trugen die Freiwilligen Feuerwehren Weesow und Seefeld durch eine Schulübung mit zur Neugründung der Freiwilligen Feuerwehr in Hirschfelde bei. 1952 übernahm Gerhard Uhlig die Leitung der Feuerwehr.

Am 1. Juni 1952 erhielt die Feuerwehr in Weesow als Zugfahrzeug für den Tragkraftspritzenanhänger (TSA) einen 6-Zylinder Horch, Baujahr 1928. 1955 betrug die Stärke der Wehr 22 Mann. Als Geräte standen die Pferdespritze sowie der Horch mit TSA\TS 8 zur Verfügung.

1958 wurden bei den Brandschutzkontrollen in den Haushalten als Hauptmängel "fehlende

Ofenbleche" und "defekte Schornsteinköpfe" festgestellt. Diese Mängel sollten noch bei allen Brandschutzkontrollen bis 1989 erhalten bleiben.

In den 50er- und 60er-Jahren nahmen Kameraden der Feuerwehr Weesow regelmäßig an Wettkämpfen der Feuerwehren im damaligen Wirkungsbereich, aber auch an Kreis- und Bezirksausscheiden teil: 100-Meter-Hindernisbahn, 4-mal 100-Meter-Stafette und Löschangriff nass. Diese Disziplinen gibt es heute noch, teilweise in veränderter Form.

In den 1960er-Jahren war Gerhard Uhlig als Wehrleiter sehr aktiv. Es wurde eine Frauenlöschgruppe gegründet, diese bestand nur aus fünf Damen, die aber kaum an Einsätzen teilnahmen und im vorbeugenden Brandschutz tätig waren.

Festprogramm: Eröffnung am Sonnabend, 17. Juni, um 12 Uhr, der Feuerwehrumzug startet um 13.30 Uhr in Weesow. Vorführungen beginnen um 15 Uhr. Die Liveband spielt ab 19 Uhr zum Tanz auf. Um 23.30 Uhr gibt es eine Lasershow.