Zeume erzielt Doppelpack

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mit einem 3:1-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen den FV Erkner verbesserten sich die B-Jugendkicker von Victoria Seelow auf den sechsten Tabellenplatz in der Landesklasse, Staffel Ost. Die Elf von Trainer Sven Wendland benötigte eine Halbzeit Anlaufzeit, ehe Brayn Zeume mit dem Pausenpfiff vom Unparteiischen Sven Rüster die Victorianer doch noch in die Spur schickte. In Durchgang zwei war es erneut der agile Zeume, der auf 2:0 erhöhte. Den dritten Treffer steuerte Khwaja Enayatullah Sediqi bei.