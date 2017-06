Das grüne Dorf mitten in der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Evi Simon bei der Arbeit in ihrer Parzelle: Die zweite Vorsitzende des Kleingärtnervereins und ihr Mann sind seit 2010 Pächter in der Anlage Paulinenhof. © MOZ/Thomas Gutke

Hinter der Laube von Evi Simon und ihrem Mann Klaus wächst eine echte Rarität - der Spilling. "Das ist eine veredelte Pflaumenart, die es hier noch in der Region gibt", erklärt die Kleingärtnerin. Prima Kompott ließe sich daraus machen, auch Marmelade oder Spillingskuchen - nur leider nicht in diesem Jahr. "Im Frühjahr sind uns alle Blüten erfroren", erzählt Evi Simon. Macht nichts. Dafür wächst anderes Obst und Gemüse diesmal umso besser. In den Beeten der Simons finden sich Klassiker wie Kartoffeln, Erdbeeren, Zwiebeln oder Erbsen in und über der Erde, auch Auberginen, Zierkürbisse, Kräuter und natürlich ein Meer aus Blumen.

Ihre am alten Bahndamm gelegene Parzelle ist eine von knapp 300 im Kleingärtnerverein Paulinenhof. Umrahmt werden die rund elf Hektar Pachtland - die einer Eigentümergemeinschaft gehören - von der Markendorfer, der Lichtenberger und der August-Bebel-Straße. Evi Simon ist als zweite Vorsitzende Teil des acht Mitglieder umfassenden Vereinsvorstandes. Das ehrenamtlich arbeitende Gremium behält den Überblick über das kleine Gartendorf inmitten der Stadt, kümmert sich um die Vermietung des Vereinsheimes und organisiert jedes Jahr Veranstaltungen und Vereinsfeste. So wie am Sonnabend, wenn ab 13.30 Uhr mit Fanfarengarde, Feuerwehr, Musik, Tanz, gutem Essen und einer Hüpfburg für die Kinder das 70-jährige Bestehen der Vereinsanlage begangen wird.

Die gärtnerische Nutzung des Geländes reicht noch weiter zurück. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg waren die Polzinischen Ländereien in 150 bis 250 Meter lange Handtuch-Parzellen aufgeteilt und von Kleinpächtern landwirtschaftlich genutzt worden. "In den letzten Kriegsmonaten zogen sich zahlreiche Schützengräben und Stellungen durch die Parzellen", heißt es in einer Vereinschronik. Nach Kriegsende kehrten viele der Pächter zurück und neue kamen hinzu. Sie schlossen sich dann 1947 zum Kleingärtnerverein zusammen und der Kleingartenhilfe im FDGB an. Ab 1954 war der Verein Mitglied im Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK).

Kurz nach dem Krieg bauten die Pächter vor allem Kartoffeln, Rüben, Gemüse und Obst an, um sich und ihre Familien selbst versorgen zu können. Denn Lebensmittel waren knapp. Erst nach und nach gewann die Gestaltung der Gärten mit Blumen und Stauden an Bedeutung. Wichtige Meilensteine für den Verein waren der Bau einer zentralen Wasserleitung 1968 und die Verkleinerung zu großer Gartenflächen 1974. Damals wurde eine große Anzahl neuer Gärten geschaffen. 1979 entstand das Vereinsheim. Ab 1986 gab es Strom. Seit dem 23. Juli 1990 ist der Verein neu im bundesdeutschen Vereinsregister eingetragen.

Heute ist die Anlage für viele Senioren aber auch zunehmend wieder für junge Familien ein mit viel Liebe zum Detail gepflegter, grüner Zufluchtsort. Eine Besonderheit sind sieben Gärten, die von der Arbeitsloseninitiative bewirtschaftet werden. Das Projekt heißt Pauline Früchtchen und versorgt die Frankfurter Tafel für Bedürftige mit Obst und Gemüse. Der Leerstand in den Parzellen ist verhältnismäßig gering, das Vereinsleben äußert vielfältig und der Zusammenhalt groß. Regelmäßig packen die Kleingärtner gemeinsam mit an, wenn es um Reparaturen, Baumaßnahmen, den Frühjahrsputz oder Festivitäten geht. "Die Gemeinschaft funktioniert gut", findet Evi Simon.

Sie und ihr Mann sind seit 2010 Pächter, nachdem sie einige Jahre zuvor von Berlin nach Frankfurt-Nord gezogen waren und später einen Dauercamping-Platz am Helenesee aufgegeben hatten. "Nur in der Wohnung zu sein, das ging für uns nicht", erinnert sie sich. Mit viel Engagement verwandelten sie ihre verwilderte Parzelle in einen Ort zum Wohlfühlen. Evi Simon sagt: "Wir genießen es einfach, hier draußen in der Natur zu sein, aktiv zu sein und den Dingen, die man gesät hat, beim Wachsen zuzusehen. Supermarkt kann jeder. Doch etwas Eigenes zu ernten, das ist und bleibt etwas Besonderes."