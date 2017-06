Radcodierung vor der Citywache

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der städtische Sicherheits- und Präventionsrat lädt alle interessierten Frankfurter am kommenden Dienstag zur nächsten Fahrradcodierungsaktion im Zusammenwirken mit der Polizei ein. In der Zeit von 15-18 Uhr haben alle Frankfurter Radler die Gelegenheit, ihren Drahtesel in der Citywache in Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße (Ecke Große Scharrnstraße) kostenlos codieren zu lassen. Dazu sind sowohl der Personalausweis als auch ein Eigentumsnachweis für das Rad - in Form einer Quittung oder eines Kaufvertrages - mitzubringen. Der Präventionsrat bietet seit 2011 die Möglichkeit der Fahrradcodierung an. Sie ist fester Bestandteil der Präventionsarbeit zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls.