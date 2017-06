Oberbrandmeister aus Angst vor Feuer

artikel-ansicht/dg/0/

Weesow (MOZ) In der Nacht vom 9. zum 10. September 2005 ereignete sich in der Nähe von Bernau eine schwere Umweltkatastrophe: Auf einer Mülldeponie wütete ein Großfeuer. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung. Tausende Tonnen illegal entsorgter Abfälle loderten in riesigen Flammen. Der beißende schwarze Rauch war kilometerweit zu sehen. Er verpestete die Luft mit seinen giftigen Gasen.

Löschfahrzeuge aus allen umliegenden Orten waren im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr aus Weesow kämpfte gegen die Flammen - und gegen Heerscharen von Kakerlaken, die in zu gewaltigen Bergen aufgetürmten gelben Säcken gehaust hatten.

Die Feuerwehrleute versuchten sich gegen den Ansturm der flüchtenden Schaben zu schützen, indem sie ihre Hosenbeine und Ärmel mit Klebeband umwickelten. Vergebens. Oberbrandmeister Reiner Pieper erinnert sich: "Nach dem Einsatz musste der Kammerjäger in unser Weesower Feuerwehrdepot kommen, weil die Kameraden nicht Herr der Ungezieferplage wurden."

Bei den anderen Wehren war es nicht anders. Die gesamte Einsatzbekleidung, sämtliche Fahrzeuge und Gerätehäuser mussten gründlich desinfiziert werden.

Der 62-jährige Reiner Pieper begeistert sich seit seinem vierten Lebensjahr für die Feuerwehr. Dafür gibt es zwei wichtige Gründe: Einerseits waren bereits sein Vater und sein Großvater Feuerwehrleute. Andererseits hat er Angst vor Feuer. "Deshalb mache ich es immer aus."

Pieper ist im bürgerlichen Leben Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und arbeitet seit vielen Jahren als technischer Leiter für Tanklager der Firma Total. In dieser Eigenschaft hat er sehr viel mit vorbeugendem Brandschutz zu tun. "Beruf und Hobby ergänzen sich sehr gut", sagt er. Wobei die Mitgliedschaft in der Freiwillen Feuerwehr weit mehr als eine beliebige Freizeitbeschäftigung ist. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ein freiwilliger Feuerwehrmann zu einem Einsatz gerufen werden. Dann muss er innerhalb weniger Minuten an Ort und Stelle sein. Ob bei Verkehrsunfällen oder Bränden - meistens geht es darum, Menschenleben zu retten. Dann kommt es auf jede Sekunde an.

Reiner Pieper war von 1992 bis 1996 ehrenamtlicher Amtsbrandmeister in Werneuchen und lange Jahre der Ortswehrführer in Weesow. Inzwischen hat er, der schon längst Großvater geworden ist, den Staffelstab an einen jüngeren Kameraden weitergereicht. Trotzdem bleibt er weiterhin aktiv. Er ist einer der Fahrer des Tanklöschfahrzeugs.

Auch in seiner Familie blieb die Tradition erhalten: Tochter Janina arbeitet im Einsatzdienst und in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Bremen.

In Weesow mit seinen knapp 200 Einwohnern gibt es keinen Laden und keine Kneipe. Das Feuerwehrdepot mit dem angeschlossenen Gemeindesaal ist das kulturelle Zentrum des Ortes. Reiner Pieper gehört mit zu den Organisatoren des Festes am Sonnabend zum 90-jährigen Bestehen der Weesower Feuerwehr. Befreundete Wehren haben ebenso ihr Kommen zugesagt wie eine Abordnung des Hönower Schützenvereins.