Sonnabend ist Schlossfest

Hoppegarten (MOZ) Am Sonnabend wird auf dem Schlossplatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße das Schlossfest gefeiert. Los geht es 14 Uhr, eine Stunde später beginnen die Schlossführungen vom Kulturverein Grünes Tor. Besichtigt werden kann auch das Kossätenhaus von Familie Planitzer in der Rudolf-Breitscheid-Straße 25.