Offene Gärten erzeugen Lust aufs Land

Neureetz/Altgaul (MOZ) Auf verschlungenen Pfaden zwischen Hecken, Büschen und Bäumen lud der Garten von Christina und Axel Laabs in Adlig Reetz zum Lustwandeln ein. Immer wieder öffneten sich schattige oder sonnige Plätze sowie kleine Lichtungen und lockten zum Verweilen. Christina Laabs hatte Bänke, Stühle und kleine Tische aufgestellt. Darauf lagen Zeitschriften im Hochglanzpapier, in denen Lust aufs Land gemacht wurde. Das dort idyllisch gezeichnete Bild, spiegelte sich bei Sonnenschein in diesem Garten wider, indem viel Arbeit steckt. "Für mich ist Gartenarbeit der Ausgleich zum Beruf",sagte Christina Laabs.