Fitnessstudio unter freiem Himmel

Ein Wasserspielplatz anstelle des maroden Springbrunnens, Kneippanlage für alle Generationen, Spielgeräte für Kinder, Fitnessstationen für Jugendliche und Erwachsene, bessere Beleuchtung, mehr Bänke... , das sind Wünsche und Anregungen, die Angermünder Bürger im Herbst vergangenen Jahres bei einer öffentlichen Ideenkonferenz zur Umgestaltung des Friedensparks äußerten.

Diese Ideen sollen in die Konzeption und Planung einfließen, die die Stadtverwaltung erarbeitet. Der Friedenspark an der Stadtmauer soll aus seinem Schattendasein erlöst und attraktiver werden. Seit Jahren sind dort, bis auf Sicherungsmaßnahmen, keine Investitionen erfolgt. Der Springbrunnen ist defekt. Der Baumbestand zeigt irreparable Alterserscheinungen. In den Abendstunden ist es dunkel, sodass sich viele, vor allem ältere Bürger dort nicht mehr sicher fühlen.

"Der Park kommt in vielen Bereichen seiner Funktion nicht mehr nach und sollte wieder Treffpunkt und Erholungsort für alle Generationen werden", begründet der SPD-Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende Olaf Theiß einen Beschlussvorschlag, den seine Fraktion der SPD/Grüne/FDP jetzt in die Fachausschüsse eingebracht hatte. Durch seine Lage direkt am historischen Stadtkern sowie in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes und der wichtigsten Einfallstraßen von außerhalb soll der Friedenspark wieder als Erholungs- und Freizeitort für alle Generationen aufgewertet werden.

Angeregt wird durch die Fraktion außerdem, bei der Planung eine Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde zu prüfen, in der auch der Studiengang Landschaftsplanung und Regionalentwicklung angeboten wird. Studenten könnte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Bachelor- bzw. Masterarbeit mit einem konkreten Thema zur Gestaltung des Angermünder Friedensparks zu verknüpfen.

Außerdem sollen Fördermöglichkeiten geprüft werden. Der Friedenspark liegt zwar außerhalb des historischen Stadtrings und damit außerhalb des Sanierungsgebietes, kann aber durch seine bedeutende Funktion als Erholungsgebiet für die historische Altstadt auch mit Mitteln der Städtebauförderung Denkmalschutz gefördert werden.Parallel zum Antrag der SPD-Grüne-FDP-Fraktion legte auch Bürgermeister Frederik Bewer einen Beschlussvorschlag zur Diskussion vor, der eine frühere Idee des Seniorenbeirates aufgreift. In der Altstadt soll ein sogenannter Generationenparcours verschiedene Plätze und Grünanlagen verbinden und Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen bieten.

Der Ruf nach mehr Aktivität und Bewegung im Alltag wird gerade angesichts aktueller Studien über die besorgniserregende Zunahme übergewichtiger Kinder und Erwachsene immer lauter und würde zudem für den staatlich anerkannten Erholungsort Angermünde einen Bonuspunkt bringen.

Der generationsübergreifende Trimm-Dich-Parcours soll vom Friedenspark an der Stadtmauer entlang zum Kaisergarten, weiter zum Seetor mit dem Abenteuerspielplatz bis zum Ausgang der Mündeseepromenade führen und unterwegs mit Planschbecken, Balancierstrecken, Klettergeräten, Trampolins, Wippen und ähnlichen Bewegungsangeboten ausgestattet werden, die sowohl Kinder, Erwachsene, als auch Ältere und Menschen mit Behinderungen, Trainierte und Einsteiger ansprechen. So sollen neue Treffpunkte für Familien und auch für junge Leute entstehen.

Die Gesamtkosten werden auf 290 000 Euro geschätzt und sollen über das Förderprogramm der Stadtsanierung gefördert werden. Dafür soll das Projekt in den Umsetzungsplan aufgenommen werden, wenn die Stadtverordneten grünes Licht geben.