Fahrtraining für alle Altersgruppen

Bernau (MOZ) Die Verkehrswacht in Bernau bietet auch in diesem Jahr wieder Fahrsicherheits- und Unfallverhütungstraining für Pkw- und Motorradfahrer in ihrem Bernauer Fahrsicherheitszentrumin der Marie-Curie-Straße 15 im Gewerbegebiet an der Albertshofer Straße an. Diese Trainings sind als wichtige Ergänzung zur Vorbereitung auf die nächsten Fahrperioden angelegt. Neben den Trainingsschwerpunkten Slalomfahren, Bremsen und Ausweichen auf trockener, nasser und glatter Fahrbahn werden Themen wie richtiges Verhalten in Gefahrensituationen, Nutzen und Wirkung der Assistenzsysteme sowie Strategien zur Unfallvermeidung besprochen.