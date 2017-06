Unterhaltsames Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) In einem unterhaltsamen Landesklasse-Spiel hat der Müllroser SV zu Hause gegen Blau Weiss Markendorf mit 3:4 (2:3) verloren. Die Schlaubetaler bleiben damit Sechster in der Ost-Staffel.

Zwar kein fußballerisch ansprechendes, aber am Ende sehr spannendes Spiel boten die Akteure des Müllroser SV und Blau-Weiß Markendorf den 122 Zuschauern am Hohenwalder Weg. Satte sieben Tore, zwei Platzverweise und viele kämpferische Aktionen ließen keine Langeweile aufkommen. Es blieb bis zur 90. Spielminute spannend.

Auf beiden Seiten konnte personell aus dem Vollen geschöpft werden. Die ersten 20 Spielminuten gehörten klar den Hausherren. Ein guter Spielaufbau und viele Kurzpasskombinationen sorgten zu Beginn des Spiels für Verwirrung in den Markendorfer-Reihen. Nach mehreren gescheiterten Anläufen war es dann in der 17. Minute so weit. Paul Herrmann erzielte die völlig verdienten Führung der Hausherren. Lange sollte die Euphorie nicht anhalten. Nur acht Minuten später klingelte es im Kasten von Stefan Ammer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld tankte sich der Markendorfer Torjäger Michael Lange gegen Max Herrmann durch (1:1/25.).

Abrupt schwächte das Müllroser-Spiel ab. Immer weniger lief zusammen. Chancen gab es dennoch. Auf beiden Seiten standen die Schlussmänner im Mittelpunkt. In der 36. Spielminute dann der Markendorfer-Doppelschlag. Nach Zuspiel von Sascha Kloss auf Marcin Kaczmarek lief dieser allein auf Ammer zu und vollendete eiskalt zur Gästeführung (36./1:2). Nur vier Minuten später verwandelte Kloss einen Freistoß direkt zum 3:1.

Kurios war, dass der Kloss-Freistoß beide Seiten um einen Spieler dezimierte. Björn Koch, der das Foul zum Freistoß verübte, wurde von Schiedsrichter Kevin Meißner (Erkner) mit einer glatten Roten Karte vom Feld gestellt. Björn Keller jubelte so ausgelassen und lautstark über das erzielte Freistoßtor, dass auch er das Feld verlassen durfte. Meißner zeigte Gelb-Rot. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Jonas Schreier den Anschluss-Treffer für den Müllroser SV zum 2:3.

Die zweite Hälfte gestaltete sich zum offenen Schlagabtausch. Wie schon in der ersten Hälfte zeichneten sich beide Torhüter aus. Etwas mehr als Ammer hatte jedoch sein Gegenüber Dmuchowski zu tun. Paul Herrmann, Christopher Krüger, Jonas Schreier und Denny Heinze scheiterten an ihm.

Markendorf setzte mittlerweile auf schnelle Konter. Der MSV lief weiter an. In der 62. Minute dann die bittere Pille. Im Spielaufbau verloren die aufgerückten Hausherren den Ball und es ging schnell in Richtung Stefan Ammer. Ein langgeschlagener Ball fand den immer wieder voranstürmenden Michael Lange. Im direkten Eins-gegen-Eins-Duell gegen Ammer überlupfte Lange ihn zur 4:2-Führung. Nach einer Druckphase ein herber Rückschlag für die Mannschaft um Trainer Ronny Schulze.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf. Sie liefen Angriff um Angriff. Die Gäste aus Markendorf verrammelten Ihre Spielhälfte und den Strafraum regelrecht. Offensivaktionen bestanden nur noch aus langen Bällen in die Spitze. Müllrose belohnte sich für den großen Aufwand. Nach Pass auf Schreier fiel dieser im Strafraum. Den Strafstoß verwandelte Paul Herrmann zum 3:4 (78.). Anschließend knickte der Markendorfer Stürmer Lange um, er schied aus. Doch auch mit diesen fünf nachgespielten Minuten ergab sich kein Treffer mehr.

Müllroser SV: Ammer - Koch, Gräber (60. Ponta), Karge, Beckmann - Max Herrmann (75. Till Berger), Dustin Berger - Heinze (90. Kampioni), Krüger, Schreier - Paul Herrmann

Tore: 1:0 Paul Herrmann (17.), 1:1 Lange (25.), 1:2 Kaczmarek (36.), 1:3 Kloss (40.), 2:3 Schreier (45.), 2:4 Lange (62.), 3:4 Paul Herrmann (78./Elfmeter) - Schiedsrichter: Kevin Meißner (Erkner) - Gelb-Rot: Björn Keller (Markendorf/41.) - Rot: Koch (Müllrose/39.) - Zuschauer: 122