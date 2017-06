Fahrbahnausbau spaltet Ostend

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Sie ließ sich ein wenig zäh an, die Bürgerversammlung am Montagabend für Eberswalde I. Fast hätte der Beobachter den Eindruck gewonnen, die Bürger von Ostend, Süd-end und Stadtmitte hätten so gar keine Sorgen, wären wunschlos glücklich. Doch bei den Themen Verkehr und Straßenbau, da nahm die Debatte plötzlich Fahrt auf. Wurde zum Teil kontrovers und fast schon leidenschaftlich geführt.

Dabei ging es mal nicht um die Fahrradspur in der Heegermühler Straße und auch nicht um die neuerlichen Verzögerungen an der Baustelle Königsfließ. Es ging um den Ausbau des Knotens Friedensbrücke, in Regie des Landesbetriebs Straßenwesen, und um die Fahrbahnen in Ostend. Wann werden die Wege und Bürgersteige in dem Wohngebiet endlich in Ordnung gebracht?, wollten Anwohner wissen. Die Rathausriege mit Bürgermeister Friedhelm Boginski an der Spitze sah sich offenkundig Befürwortern eines etwaigen Straßenausbaus in Ostend gegenüber. Kein Protest, kein Widerstand, sondern gerade die Forderung nach Instandsetzung und Sanierung.

Baudezernentin Anne Fellner erinnerte an das Verfahren für den Ausbau von Anliegerstraßen in Eberswalde, wonach sich mindestens 50 Prozent der Grundstückseigentümer für das Projekt aussprechen müssten. Ansonsten fasse die Stadt die Straße nicht an. Dann scheitere das Vorhaben. Murren im Saal. Der Bürgermeister verteidigte gleichwohl die Regularien als "transparent" und "demokratisch": "Immerhin geht es um den Geldbeutel der Bürger." Im Fall der Anliegerstraßen haben sie 60 Prozent der Kosten zu tragen. Mithin noch der niedrigste Satz innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen. Maximal möglich wären 90 Prozent, so Fellners Hinweis. "Dass wir in Ostend - ähnlich wie in Finow - nicht vorankommen, ist auch für uns ein Phänomen", gestand der Bürgermeister, der erneut empfahl, sich mal in Nordend sowie in der Clara-Zetkin-Siedlung umzuschauen.

Und was ist mit der Max-Lull- sowie der Saarstraße?, hakten die Ostender prompt nach. Beides sogenannte Sammelstraßen. In dem Fall, so erklärte die Baudezernentin noch einmal, werden die Anlieger bekanntlich nicht gefragt. Hier entscheiden die Stadtverordneten. Die Max-Lull-Straße sei im Haushalt für 2020 vorgesehen. Ein enttäuschtes "Ooooch" ging durch die Reihen. Für die Saarstraße gibt es gar keine Zeitplanung. "Der Obus juckelt da jeden Tag durch. Das ist doch ein Witz", machte ein Bürger ob des Zustandes der Saarstraße seinem Ärger Luft. Wenn schon bei den Anliegerstraßen nichts vorwärtsgeht, "dann fangen Sie doch mit den Sammelstraßen an", forderten Ostender. "Wir werden das noch mal prüfen", versprach Boginski.