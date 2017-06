Stadt würdigt verdiente Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Dass das Fontane-Haus regelmäßige Öffnungszeiten aufweist, ist der Verdienst von Helmut Otto. Er betreue die Besucher fachmännisch und organisiere Veranstaltungen in dem kleinen Museum, das an den Vater des Schriftstellers Theodor Fontane erinnert, der seinen Lebensabend in Schiffmühle verbrachte. Helmut Otto pflegt zudem in dem Haus die Heimatstube und wirkt als Ortschronist von Schiffmühle.

Bürgermeister Ralf Lehmann, Beate Podlich von der Tourist-Information und Rosemarie Arndt überreichten den Ausgezeichneten je ein Säckchen mit Original Bad Freienwalder Moor sowie ein handgefertigtes Moormännchen aus Keramik.

Rahmen war die Einladung des Bürgermeisters zur Eröffnung der Seniorenwoche, die diesmal nicht im Kurtheater, sondern im Restaurant und Café Olivo am Eduardshof stattfand. 20 Senioren nahmen daran teil. Beate Podlich verteilte Fragebögen, in denen es um Defizite in der Stadt ging. Genannt wurden dann Hundekot, Schmierereien, fehlende Einkaufsmöglichkeiten, der Wegfall der Sparkasse am Scheunenberg, zu wenig Bänke und auch der Brückenabriss.

Heute lädt Rainer Texdorf Senioren zur Stadtführung zum Thema "Historische Innenstadt und neue Baustellen ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus.