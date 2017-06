Ausflüge und Vorträge

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Vom 11. bis 18. Juni findet die diesjährige Brandenburgische Seniorenwoche statt. Sie steht unter dem Motto "Für ein lebenswertes Brandenburg - solidarisch - mitbestimmend - aktiv". Schirmherr ist der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke. An der zentralen Eröffnungsveranstaltung am Sonnabend in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig haben auch Vertreter aus Angermünde teilgenommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581131/

Der erste Höhepunkt für die Senioren der Stadt Angermünde einschließlich aller Ortsteile fand am Dienstag statt. 148 Teilnehmer begaben sich zur Mittagszeit auf eine Busfahrt zu einer gemeinsamen Festveranstaltung mit polnischen Senioren aus der Angermünder Partnerstadt Strzelce Krajenskie. Auch Gäste aus Gryfino gesellten sich dazu, mit denen der Angermünder Seniorenbeirat seit einiger Zeit enge Kontakte pflegt. Gemeinsam erlebten die Teilnehmer einige unterhaltsame Stunden bei einem kulturellen Programm, das unter anderem von einem Gesangsduo, einem polnischen Panflötisten und dem Chor aus Strzelce Krajenskie gestaltet wurde.

Bereits heute unternehmen die nächsten Angermünder einen Ausflug im Rahmen der Seniorenwoche. Der Brandenburgische Seniorenverein hat zu einer Fahrt in die Feldberger Seenlandschaft eingeladen.

Am Donnerstag ist das Deutsche Rote Kreuz Gastgeber einer Veranstaltung . Um 14.30 Uhr findet in der DRK-Begegnungsstätte in der Klosterstraße ein Vortrag zum Thema "Fit im Alter - für den Notfall vorgedacht" statt.

Nützliche Tipps für Senioren im Alltag verspricht auch die Abschlussveranstaltung der Brandenburgischen Seniorenwoche in Angermünde. Der Brandenburgische Seniorenverband lädt am 21. Juni alle Interessenten zu einer Informationsveranstaltung "Mobilität und Verkehrssicherheit im Alter" und knüpft damit an die Aktion des Angermünder Seniorenbeirates im vergangenen Herbst an, als es um das sichere Busfahren für Menschen mit Behinderungen ging. Die Beteiligung hatte damals gezeigt, dass es noch viele Unsicherheiten und Fragen gibt und Routine im Straßenverkehr hilft, ältere Menschen aus dem Haus in die Gemeinschaft zu locken.

Wie immer sind die Veranstaltungen der Brandenburgischen Seniorenwoche bis auf die Fahrten, für die Voranmeldungen notwendig waren, für alle Interessenten offen, unabhängig von einer Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.