Der Schimmel ist weg

Wriezen (MOZ) Fleißig gewerkelt wurde in den vergangenen Monaten in der Turnhalle am Schützenplatz. Dort werden die Sanitäranlagen umgebaut. Auch im Evangelischen Johanniter-Gymnasium ist in einigen Räumen seit vergangenem Sommer ein moderner Innenausbau entstanden.

"Es geht voran", sagte Bau- und Ordnungsamtsleiter Karsten Ilm am Montagabend in Bezug auf die Umbauarbeiten in der Turnhalle am Schützenplatz. "Wir hoffen nun darauf, dass eine moderne und bleibende Variante für den Sanitärtrakt entsteht", fügte er hinzu.

In der Tat ist in den vergangenen Monaten einiges passiert. Nachdem die Trocknung der Räumlichkeiten im Umkleidebereich der Turnhalle mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als gedacht, konnten nun anschließend die alten Anlagen in den Duschen und WCs herausgerissen werden. Dort hatte sich Schimmel in den Wänden der Toiletten sowie im Duschbereich breit gemacht.

Die beauftragte Firma "Gas, Wasser, Heizung - Fröhbrodt GmbH" hat inzwischen neue Heizungsrohre sowie die Anschlüsse für die Duschen verlegt. Weil die alten Rohre unter dem Boden verliefen, musste dieser ebenfalls herausgerissen werden - die Feuchtigkeit war auch dort eingedrungen.

Die neuen Leitungen führen nun an den Wänden entlang. Eine Verkleidung mit Fliesen und Rigipswänden ist nach Abschluss der Arbeiten geplant. Momentan werden die Mischbatterien eingebaut. Zudem sollen im Duschbereich einzelne Kabinen geschaffen werden, so ein Mitarbeiter der Fröhbrodt GmbH.

Da die Turnhalle in kommunalem Besitz ist, wurden die Bauarbeiten von der Stadt Wriezen ausgelöst. Anschließend soll die andere Hälfte der Umkleiden - der Männerbereich - fertiggestellt werden.

Unweit der Turnhalle wird ebenso viel gewerkelt. Im Hauptgebäude des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. In den letzten Sommerferien starteten die Bauarbeiten zum neuen Innenausbau der Räume. "Jetzt sind wir schon weit gekommen", sagte Schulleiter Michael Tiedje und lobte das harmonische Nebeneinander von Bauarbeitern und Schülern im aktuellen Schulbetrieb. "Es gab bislang keine größeren Ruhestörungen. Die Bauarbeiter nehmen viel Rücksicht auf unsere Schüler", so Tiedje.

Auch bei den Abiturprüfungen hatte es keine Störungsfälle gegeben. Für die schriftlichen Prüfungen hatte die Stadt dem Gymnasium in diesem Jahr wieder den Ratssaal zur Verfügung gestellt.

In mehreren Räumen ist mittlerweile die Akustik verbessert, indem die Wände schallschluckend verkleidet worden sind. "Das war im alten Zustand immer ein Problem", erinnert sich Michael Tiedje an so manch' anstrengende Unterrichtsstunde. Auch der Fußboden und die Decke haben eine neue Verkleidung erhalten.

Fünf Räume in dem Schulgebäude sind bereits fertig. Insgesamt sollen 19 im gleichen Stil umgebaut werden. Neben der schallschluckenden Verkleidung werden zudem Lampen mit Bewegungsmeldern eingebaut. An den Wänden sollen weiterhin Magnettafeln Platz finden, an denen etwa aus dem Kunstunterricht Werke von Schülern aufgehangen werden können. "Das hat den Vorteil, dass diese regelmäßig ausgetauscht werden können, ohne die Wände zu beschädigen", erklärte Michael Tiedje.

Auch der Umbau der sanitären Anlagen im Schulgebäude steht noch an. In den Fluren wurden Router aufgehangen, die der Schule nun ein hauseigenes Wlan-Netz bescheren. Auch die Elektrik in den Räumen wird künftig zentral geregelt. "Natürlich können wir alles nur nach und nach machen", sagte der Schulleiter. Da die sechswöchigen Sommerferien in etwa einem Monat anstehen, könne diese Zeit dann wieder intensiver für Bauarbeiten genutzt werden, ohne dass der laufende Schulbetrieb beeinflusst wird.

Mit den Sommerferien wird Michael Tiedje das Johanniter-Gymnasium verlassen und an eine andere Schule wechseln. Seine Nachfolgerin wird dann seine jetzige Stellvertreterin Annette Hollitzer.