Seelow-Land bekommt Schiedsfrau

Seelow (MOZ) Die Zustimmung des Direktors des Amtsgericht Frankfurt vorausgesetzt, wird in Seelow-Land bald eine Schiedsfrau bei Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichten. Der Amtsausschuss hat am Montag Ilona Ehlers aus Falkenhagen in das Ehrenamt berufen.

Sie habe sich schon immer für die Rechtsprechung interessiert und eigentlich früher schon Schöffe werden wollen. Doch ihre Zeit habe dafür nicht gereicht, sagte Ilona Ehlers am Montagabend, als sie sich den Mitgliedern des Amtsausschusses von Seelow-Land vorstellte. Nun war die 53-Jährige, die einst in Lietzen zu Hause war, heute in Falkenhagen lebt, die einzige Bewerberin für das ausgeschriebene Ehrenamt der Schiedsperson fürs Amt. Denn Rainer Höfemeier, der zehn Jahre lang in Seelow-Land geschlichtet hat, wollte mit 73 Jahren keine neue Wahlperiode mehr antreten.

Sie habe inzwischen schon die "Grundausbildung" für Schiedsleute beim Amtsgericht in Frankfurt absolviert. Das sei "nicht ganz ohne" gewesen, berichtete Ilona Ehlers den Vertretern der fünf Amtsgemeinden im Amtsausschuss. Als langjährige Leiterin einer Kita verfügt die Falkenhagenerin, die verheiratet ist, zwei erwachsene Söhne und seit Kurzem eine Enkeltochter hat, zudem über Erfahrungen im Umgang mit Menschen - auch wenn es mal Streit gibt.

Solche Fälle werden auf die neue Schiedsfrau zu kommen, die am Montag einstimmig in das Ehrenamt gewählt worden ist. Nun muss der Direktor des Frankfurter Amtsgerichtes sie noch offiziell berufen. Denn er hat die Rechtsaufsicht über alle Schiedsleute in seinem Gerichtsbezirk.

Vor der Wahl der neuen Schiedsfrau - einen Stellvertreter gibt es auch weiterhin mangels Bewerbern nicht - hatte Rainer Höfemeier ein letztes Mal im Amtsausschuss Bericht über seine Tätigkeit als Schiedsmann erstattet.

Sein Wahlspruch laute, wie der aller Schiedsleute, "Schlichten statt richten", erinnerte der Marxdorfer, der in den vergangenen zehn Jahren keine Sprechstunde versäumt hat. Diese fanden an jedem ersten Dienstag im Monat in den Räumen der Amtsverwaltung in Seelow statt.

Im zurück liegenden Jahr sind vier Streitfälle an ihn heran getragen worden, informierte der Schiedsmann. Ein Fall ist noch in der Klärung. Hinzu kamen auch in diesem Jahr mehrere so genannte Tür- und Angelfälle. Manchen Ratsuchenden musste Rainer Höfemeier auch abweisen. Denn Schiedsleute seien "keine Richter oder Anwälte. Wir dürfen keine Rechtsauskunft geben", erklärte der Marxdorfer noch einmal. Bei ihm kostet ein Vergleich, also eine Schlichtung, 20 Euro, eine Erfolgslosigkeitsbescheinigung nur zehn Euro. Dafür wird es später, vor Gericht, viel teurer, weiß der Schiedsmann.

An ihn haben sich erneut vorwiegend Bewohner aus dem Amtsbereich gewandt, die Streit mit Nachbarn hatten oder haben. Am häufigsten gebe es Streit um Bepflanzungen an der Grundstücksgrenze, resümierte der scheidende Schiedsmann. Dabei seien die Abstände im Nachbarschaftsgesetz klar geregelt: Mehr als zwei Meter große Obstbäume müssen mindestens zwei, andere Bäume mindestens vier Meter von der Grundstücksgrenze entfernt stehen, nannte Höfemeier ein Beispiel. Eine Tannen-Anpflanzung einen Meter vorm Zaun hatte er einst gestoppt.

Probleme gebe es immer wieder mal mit Blick auf die Einfriedungspflicht, für die ganz klar gelte: Jeder Grundstücksbesitzer habe nach rechts hin einzufrieden, erinnerte der Marxdorfer, dem nach seinem Bericht großer Dank für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz für den Dorffrieden in Seelow-Land zuteil wurde.

"Sie waren mir ein sehr kompetenter Partner", lobte Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Rainer Höfemeier hat zugesichert, seiner Nachfolgerin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Bis zu deren Berufung wird er auch noch die Schiedsstellen-Sprechstunde absichern.