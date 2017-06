Herr über 80 Rennräder

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Tüte Gummibärchen für die gute Laune hatte Udo Knepper immer in Griffweite. Der Mechaniker vom Olympiastützpunkt Cottbus war gemeinsam mit Jens Kunath, Fahrradhändler aus Leipzig und mehrfacher DDR-Meister in Steher-Rennen, Herr über den Radfuhrpark der rund 30 brandenburgischen Aktiven aller Altersklassen. "Wenn an einem Wettkampftag alle Räder gebraucht wurden, standen hier 80 Stück. Manchmal sind die Räder eines Sportlers drei-, viermal durch unsere Hände gegangen", erzählt Knepper.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581135/

Vor Beginn jeden Rennens und nach Stürzen wurde "das Material komplett kontrolliert. Bei den Reifen achteten wir darauf, ob sie verschlissen sind. Und da sie auf die Felgen aufgeklebt sind, mussten wir schauen, ob sie noch gut haften", beschrieb er. Bei den Sprintern wurden nach dem Warmfahrprogramm auf den Rollen die Kette und teilweise Ritzel für höhere Gänge gewechselt. Die Sportler hängen das nötige Zubehör einfach an den Lenker.

Viel Kraft ist bei den Rädern der Ausdauer- und Zeitfahrspezialisten gefragt. Knepper erklärt, warum. "Da pumpen wir die Reifen auf acht bis fünfzehn Bar auf. Beim Tourenrad sind es maximal sechs." Der Mechaniker hat sich deshalb extra einen speziellen Kompressor gebastelt.

Vor schwierigen Situationen stand der Bastler, der auch mal von Trainern bei einfachen Arbeiten unterstützt wurde, während der fünf Tage in der Oderlandhalle nicht. Aber was ihm sofort einfiel: "Ich war derjenige, der bei den Olympischen Spielen in Rio den Sattel von Kristina Vogel in den Händen hielt", gab er lachend zu. Der Olympiasiegerin war damals im Sprint-Finale der Sattel weggebrochen. Das Bild ging um die Welt. In Frankfurt lief alles gut. Da holte sich die Ausnahmeathletin auf ihrer bevorzugten Trainingsstrecke drei Meister-Titel und einmal Bronze.