Vermisster nach einem Tag wieder zu Hause

Wie Polizeisprecher Bernd Böttcher informierte, hatte die Frau des Vermissten am Montag gegen 11 Uhr die Polizei gerufen, nachdem ihr Mann, der gesundheitliche Probleme hat, nicht von einem Einkauf beim Bäcker einige Stunden zuvor zurückgekehrt war. "Daraufhin wurde eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Zunächst wurden das nähere Wohnumfeld in Erkner und der Weg zum Bäcker abgesucht", erklärt Böttcher. Dabei sei eine Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuz zum Einsatz gekommen. Später sei der Umkreis erweitert und zwischen 19 und 20 Uhr auch ein Hubschrauber eingesetzt worden, der zwischen Dämeritz- und Flakensee und über der Stadthalle kreiste - ohne Erfolg. In den Krankenhäusern der Umgebung war auch niemand eingeliefert worden, der auf die Beschreibung des Mannes passte. Am Dienstagmorgen gab die Frau des Vermissten bei der Polizei Entwarnung. Er sei morgens um 5 Uhr nach Hause gekommen.