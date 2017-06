Feuerwerk wieder am Freitag

artikel-ansicht/dg/0/

Schon 2016 wurde der vielleicht wichtigste Teil der Großveranstaltung erstmalig vom Sonntag auf Freitagabend verlagert: die Lasershow mit Feuerwerk. Das habe gut funktioniert, sagt Ordnungsamtsleiterin Peggy Sydow auf der Pressekonferenz zum diesjährigen Flößerfest. "So konnten mehr Familien daran teilnehmen. Außerdem ist es günstiger, da viele am Montag arbeiten müssen", erklärt sie. Deshalb erhellen auch 2017 wieder gleich am ersten Abend die Feuerblumen den Himmel.

Die parallel dazu laufende Lasershow kehrt wieder zurück zu ihren Wurzeln. Waren die Motive zuletzt internationaler, sollen lokale Attraktion nun wieder im Vordergrund stehen. Die Show sorgte in der Vergangenheit vor allem bei den Finowfurtern für Gänsehaut und Begeisterungsstürme. "Ähnlich wie der Torjubel beim Fußball", vergleicht Christian Koch als Vorsitzender des Flößervereins.

Neu ist in diesem Jahr, dass der DJ am Freitagabend schon ab 20 Uhr den Erzbergerplatz beschallt. Allerdings soll er rechtzeitig darauf hinweisen, wenn der nächste Programmhöhepunkt am Kanal bevorsteht. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute früher tanzen wollen. Vor allem die Frauen", erklärt Peggy Sydow.

Offiziell wird das Fest am Freitag um 20.30Uhr mit der Einfahrt der Flößer und Bürgermeister Uwe Schoknecht eröffnet. Der Flößerverein plant auch die Taufe eines neuen Mitglieds. "Von drei Tropfen bis Kielholen ist alles möglich", blickt Christian Koch voraus und erwähnt in diesem Zuge die gelungene Verjüngung im Verein. Diese sei vor allem dem früheren Vorsitzenden Steffen Dittrich zu verdanken, der am 24.Januar dieses Jahres starb. "Es zeigt die Stärke des Vereins, dass er nach einer solchen Zäsur weitermacht", sagte Uwe Schoknecht beim Pressetermin und dankte dem neuen Vorsitzenden, dass er den Staken übernommen hat.

Dass Koch und seine Kumpanen mit den langen Stangen umgehen können, werden sie am Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 17.30 Uhr auf dem Floßplatz wieder unter Beweis stellen. Erneut verteilt sich das Angebot auf mehrere Standorte. Die Festmeile auf der Hauptstraße eröffnet am Freitag ab 18 Uhr, an den beiden anderen Festtagen um 10 Uhr. Kinderprogramm erwartet die kleinen Gäste wieder an der "Alten Mühle". Diesmal mit richtiger Bühne, Torwandschießen, Reiten und vielem mehr.

Auf der Bühne am Erzbergerplatz wechseln sich am Sonnabend zwischen 11 bis 17.45Uhr die verschiedenen musikalischen Programmpunkte ab. Von Pop über Line Dance bis Schlager. "Keine großen Namen wie Bernhard Brink zum 20. Flößerfest. Dafür ein durchgängiges Programm", sagt Peggy Sydow. Allein für die Abendveranstaltung mit zwei DJs am Sonnabend ab 19.30Uhr werden acht Euro verlangt. Der Kartenvorverkauf in der Gemeindeverwaltung läuft .

60000Euro werden gebraucht, um das Flößerfest jedes Jahr zu stemmen. Es wird jeweils etwa zu einem Drittel aus Eintritt für den Samstagabend, von Sponsoren und der Gemeinde Schorfheide finanziert. Die subventioniert auch den Flößerbrunch, der die Besucher dann lediglich zehn Euro kostet. Der Brunch feierte im vergangenen Jahr Premiere und ist aus Sicht von Peggy Sydow vor allem für Finowfurter interessant, die zum Flößerfest Übernachtungsgäste bekommen.

Wer als Tagesgast anreist, wird auf die Möglichkeit verwiesen, am Fachmarktzentrum zu parken und sich mit dem Shuttle für 50 Cent ins Dorf hineinfahren zu lassen. Außerdem wird es zusätzlichen Busverkehr ab dem Bahnhof Eberswalde geben.

Fahrpläne sowie das komplette Festprogramm findet man auf www.gemeinde-schorfheide.de