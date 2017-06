Klettern, toben, Kinderspaß

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis zu den Sommerferien sind es in Brandenburg noch ein paar Wochen hin. Wenn das Sommerwetter trotzdem nach der Schule, dem Kindergarten oder am Wochenende ins Freie lockt, dann gibt es am Südring für Kinder derzeit mit der Hüpfburgen-Oase eine spannende Alternative für die Freizeitgestaltung.

Klettern und hüpfen bis zum Umfallen: Kilian (6) sowie Lukas (5) und Lukas (5) haben großen Spaß auf den Hüpfburgen am Südring. Hier kann man sich mal so richtig austoben, finden die drei Jungen.

Schon von weitem sind die bunten Hüpfburgen am Südring zu sehen, die derzeit jeden Nachmittag mit Luft gefüllt und zum Leben erweckt werden. "Wir haben uns den Platz am Ende des Langen Grund, in Richtung Leipziger Straße, ganz bewusst ausgesucht", sagt Angelique Althoff von den Veranstaltern des temporären Freizeitparks. "Hier ist viel Gras, weil die Kinder oft Barfuß laufen, und natürlich sind wir hier gut zu erreichen. Auch Parkplätze gibt es genügend und im Südring leben viele Kinder". Was natürlich nicht heißt, dass Kinder aus anderen Stadtteilen nicht willkommen sind.

Ab 14 Uhr füllt sich der Platz. Eltern suchen sich ein schattiges Plätzen oder schnappen sich einen Liegestuhl und dösen in der Sonne. Die Kinder indes können derweil ausgelassen klettern, auf dem Piratenschiff rutschen oder dem überdimensionalen Wal ins Maul kriechen. "Der Walfisch ist am beliebtesten", erzählt Angelique Althoff.

Immerhin öffnet und schließt sich das Maul in kurzen, regelmäßigen Abständen. Die Kinder können aber auch dann im Maul bleiben, was die Sache natürlich noch spannender macht. "Mit unseren Hüpfburgen wollen wir für die Kinder etwas besonderes anbieten", sagt die 21-jährige Chefin. "Manchmal kommt das Freizeitangebot für die Kleinsten zu kurz", findet sie. Schon ab einem Jahr können die Kinder im Bällebad herumkrabbeln. Bis 14 Jahren dürfen die Kinder auf die Hüpfburgen. Die meisten sind zwischen 5 und 10 Jahre alt.

Familie Althoff ist in Brandenburg keine unbekannte. Jahrelang sind sie mit dem Zirkus Althoff umhergereist. Jetzt sorgen die Hüpfburgen für nicht weniger großes Interesse. "In Frankfurt wurden wir bisher sehr gut aufgenommen", meint Angelique Althoff. Auch in der Woche ist immer was los in dem eingezäunten Bereich. Ein besonderes Highlight sind freilich auch die kleinen Schafe, die gleich hinter dem Zaun grasen. "Die gehören aber meiner Kollegin", lacht die Chefin. Für die Kinder sind sie trotzdem spannend, so mitten in der Stadt. "Insgesamt 14 verschiedene Hüpfburgen sind derzeit aufgebaut", sagt Angelique Althoff.

Auch mit den Spielgeräten tingeln sie nun von Ort zu Ort durch Ostbrandenburg. "Als nächste werden wir in der Nähe von Berlin aufbauen, aber bis dahin ist noch etwas Zeit".

Bis zum 25. Juni sind die Hüpfburgen am Südring zu finden. Noch öfter zu Gast sein werden bis dahin sicherlich auch die drei Kindergartenfreunde Kilian, Lukas und Lukas. Ausgelassen haben sie ihren Spaß. Immer wieder geht es bei den verschiedenen Hüpfburgen hoch und wieder runter, bis ihnen der Schweiß auf der Stirn steht. Was aber, wie bei den anderen Kindern, noch lange kein Grund zum Aufhören ist.