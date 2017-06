Geotag der Natur auf der Lüdemann-Ranch

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Das ist ja unglaublich interessant hier", schwärmte Gabriele Dreger geradezu. Die Klassenleiterin der 5. Klasse der Dolgeliner Grundschule war mit ihren Schülern erstmals auf der "Lüdemann-Ranch" am Seelower Stadtrand. Dabei fand der vom Naturschutzbund (Nabu) deutschlandweit initiierte Geotag der Natur, an dem sich die Dolgeliner Schule traditionell beteiligt, schon zum dritten Mal bei Lüdemanns statt.

Rund ums Ei: Chantal und Leonie (r.) am Stand der Azubis Tony Standhardt und Victoria Lorenz. © MOZ/Ines Weber-Rath

"Wir unterstützen die Schule im Rahmen des Kooperationsvertrages mit unserem Vogel- und Exotenverein", erklärte Cosima Lüdemann. Die Abteilungsleiterin für die "grünen Berufe" am Seelower Oberstufenzentrum ist die Vorsitzende des Dolgeliner Vereins. Zum Geotag hatte sie zwölf Auszubildende mitgebracht. Die angehenden Gartenbau-Helfer betreuten die sechs Stationen, an denen die 20 Dolgeliner Fünftklässler ihr Wissen in Sachen Tier- und Pflanzenwelt testen und erweitern konnten.

Dazu gab es bei Lüdemanns jede Menge praktische Anschauung. Denn auf dem Hof leben in zahlreichen Volieren Hühner, Enten, Puten, Fasane und exotische Sittiche. Im Küken-Aufzuchtraum erlebten die jungen Naturforscher den eben geschlüpften winzigen Wachtelnachwuchs sowie die Küken von Zwerghühnern und Goldfasanen, die sich unter wärmenden Lampen drängten.

Im Stationsbetrieb sollten die Schüler unter anderem verschiedene Eier den richtigen Vögeln und verschiedenes Futter den entsprechenden Haustierarten zuordnen. Auch der Gartenteich war Untersuchungsgebiet für die jungen Forscher. "Wir werden das hier Gelernte im Biologie-Unterricht auswerten", so Bio-Lehrerin Maren Schlechter, die ebenso wie Gabriele Dreger Lüdemanns und allen Helfern herzlich dankte.