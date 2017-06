Gute Geschäfte ohne Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Man bringt hin, was zuhause nur rumliegt und nimmt mit, was man gebrauchen kann - das Prinzip "Weitergeben statt wegwerfen" hat Konjunktur in Eberswalde. Zwei Jahre nach seiner Eröffnung bietet der Tausch-, Leih- und Schenkladen erweiterte Öffnungszeiten an.

Wer's braucht, nimmt's mit: Kunden und Ehrenamtliche vom Ladenteam zeigen, was es im Tausch-, Leih- und Schenkladen alles so gibt. Den neuen Anstrich hat das Souterraingeschäft zum Eberswalder Freiwilligentag im Mai bekommen. © MOZ/Ellen Werner

Letztens gab es eine Espressomaschine. "Aber da war ich zu langsam", erzählt Tanja Klörs. Diesmal ist sie auf der Suche nach Kinderklamotten. Wie so oft stöbert die 32-Jährige in den zum Bersten vollen Regalen des Souterrain-Geschäftes in der Eisenbahnstraße. "Ich bin Studentin und habe zwei kleine Kinder. Die wachsen schnell", erklärt die Eberswalderin, warum sie das Umsonst-Angebot so gern nutzt. Vor allem aber sei sie da, "weil hier nette Leute mitmachen".

Die netten Leute sind das Ladenteam - acht bis zehn Freiwillige schieben regelmäßig und unregelmäßig Ladendienste, Rentner, Studenten, Arbeitslose - außerdem die Strippenzieher, die das Ganze aus ökologischer Überzeugung betreiben. Es geht nicht darum, Bedürftige zu versorgen. "Dass das gleichzeitig auch Charity ist, nehmen wir gern in Kauf", sagt Glenn Rossow (53) vom Tauschring Eberswalde. Doch der Grundansatz ist ein anderer: "Wir wollen einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten."

Im Mai vor zwei Jahren hatte der Laden, der aus dem Projekt "Leerstand kreativ nutzen" hervorgegangen war, als einer der zwei "Zwischenraum"-Standorte vom Hebewerk-Verein eröffnet. Seitdem ist das "Kost-nix"-Geschäft gut in Schwung gekommen. "Die Leute bringen wirklich viele Sachen her", sagt Projektkoordinator Rossow. Die vorderen zwei Räume, der Schenkbereich, sind so gut bestückt, dass noch viel mehr Umsonst-Ware in Umlauf gehen könnte. Erst Mitte Mai hat der Tauschring die Öffnungszeiten erweitert. Zu den drei Stunden zwischen vier und sieben an Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittagen ist der Montag hinzugekommen. "Jetzt suchen wir auch noch jemanden, der freiwillig am Mittwoch mithilft", sagt Glenn Rossow. "Dann könnten wir die ganze Woche abdecken."

Dabei verschwimmen die Rollen vor und hinter dem Ladentisch gelegentlich. "Ich habe auch schon Ladendienst gemacht", sagt Georg, der nur seinen Vornamen preisgeben möchte und viel dazu beiträgt, dass das Geschäft floriert. "Ich bringe soviel her, dass ich schon ein schlechtes Gewissen habe", sagt der um die 30-Jährige. Mit Ressourcenschonung habe das wenig zu tun, mehr mit seiner Sammelleidenschaft. Klimawandel? Der sei doch nicht mehr aufzuhalten. "Man bringt was hin, was man nicht braucht und nimmt mit, was man braucht", fasst Georg das Konzept zusammen, das er trotzdem sinnvoll findet, "wenn man sich den ganzen Wahnsinn da draußen anguckt." Ein CD-Laufwerk, eine Ipod-Ladestation und eine Webcam lässt er heute da. Dafür nimmt Georg einen Lampenschirm mit.

Sonst gehören zu den Kunden viele junge Mütter und Geflüchtete wie Martha Bekhoeva (36). "Ich habe sieben Kinder und wenig Geld", sagt die Tschetschenin, während ihr Sohn Magomed (9) sich Bücher aussucht. "Es ist super, dass es den Laden gibt." Inzwischen bringe sie selbst Kleidung wieder mit, aus der die Kinder rausgewachsen sind.

Bekleidung, Schuhe, Haushaltselektronik und Geschirr gehen am besten, sagt Glenn Rossow. Lange liegen bleibt kaum etwas. "Neulich brachte jemand nach einer Haushaltsauflösung zwölf Kisten. Nach einer Woche war alles weg." Dass sich jemand über die Maßen eindeckt, kommt ebenfalls nicht vor. Wer mehr als sechs Dinge mitnimmt, wird um kleine Spenden gebeten. Von der Stadt gibt es zwar einen Betriebskostenzuschuss. "Der reicht aber nicht ganz für die tatsächlich anfallenden Kosten", so Rossow.

Auf Spenden hofft er auch für das nächste Projekt. Im Laden, wo sich auch andere ökologisch orientierte Gruppen treffen, wird der Platz knapp. Darunter leidet vor allem der Leihbereich, wo Spiele, Partygeschirr, Werkzeug, Zelte und vieles mehr ausgeliehen werden können. In Blicknähe soll so ein Verleihladen für nachbarschaftliches Teilen entstehen, in dem auch Workshops stattfinden können. Dafür stehen, sagt Rossow, Fördermittel vom Bundesumweltministerium in Aussicht. "Es ist aber wichtig, dass wir unseren Eigenanteil aufbringen, damit das Projekt realisiert werden kann."

Informationen für Spendenwillige: www.fairleihladen.de