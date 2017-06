Anwohner ärgert sich über Unkrautwiese

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Fritz Ansorge ist sauer. Der Landwirt und Metzger, der vielen im Ort bekannt ist, wohnt an der Hauptstraße. Gegenüber der Bienenweide. "Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Das hier ist doch keine Bienenweide, sondern eine Beleidigung für mein Auge. Das Laub vom vergangenen Herbst liegt noch herum", sagt der 75-Jährige. Ihm ist ein Treffen vor Ort so wichtig, dass er einen Tag, bevor er sich einer schweren Operation unterziehen muss, darauf besteht, dass es stattfindet. Ansorge ärgert sich, dass Fremde, die nach Neuenhagen kommen, das Gefühl haben könnten, dass es hier einfach nur ungepflegt ist. Der Anger werde gemäht, hier aber nicht und der Unkrautsamen fliegt zu ihm in den Garten. "Von mir aus kann es Bienenweiden am Rand der Gemeinde geben", sagt er. Die Verwaltung, so ist seine Meinung, sollte sich lieber darum kümmern, dass das Grün, das es gibt, erhalten bleibt. Von den drei Bäumchen, die auf der Wiese unweit des Rathauses gepflanzt wurden, ist im Grunde nur noch eines übrig.