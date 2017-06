Rote Waldameisen legen Ampel lahm

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Eigentlich bevorzugt die Rote Waldameise (Formica rufa) sonnige Nadelwälder und tote Baumstümpfe. Weil sich die geschützte Art inmitten von Wandlitz aber so prächtig entwickelt, steht nun ein Ameisengipfel ins Haus. Eine Fußgängerampel an der L 100 ist ausgefallen, weil die Krabbler im Schaltschrank nisten.

"Die Natur schlägt wohl zurück", kommentiert der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch locker die Begebenheit, die der Gemeindeverwaltung in den kommenden Tagen allerlei Arbeit bereiten wird. Die Rote Waldameise fühlt sich zwischen dem Strandbad Wandlitzsee und dem Bahnhof Am Wandlitzsee dermaßen wohl, dass seit knapp einer Woche die Fußgängerampel ausgefallen ist. Dabei herrscht durchaus Verkehr auf der ehemaligen B 109, morgens und abends werden zur Hauptverkehrszeit stündlich bis zu eintausend Fahrzeuge gezählt. "Die Ampel ist also nicht umsonst da, wir müssen sie schnell wieder in Betrieb setzen", fordert daher Marek Breternitz vom Brandenburgischen Straßenbetrieb in Biesenthal mit ernster Stimme.

Doch im Augenblick sind ihm, wie auch der Gemeinde Wandlitz die Hände gebunden. Erste Untersuchungen zur Ausfallursache haben nämlich ergeben, dass sich die Ameisen auf der Hauptplatine der Ampelschaltung außerordentlich wohlfühlen. "Die Platine ist komplett zerfressen. Und von einem Fachmann unseres Betriebes wissen wir, hier helfen nur tiefergehende Maßnahmen", beschreibt Breternitz das Schadensbild.

Zudem gefällt es der Ameise, in Kolonien aufzutreten. Das bloße Beseitigen der Tiere und der Einsatz einer neuen Platine löst das Problem daher nicht. "Es wurden ja auch schon Nester umgesetzt, aber die Ameisen kamen beharrlich zurück", weiß der Wandlitzer Bauamtsleiter Gesch mittlerweile.

Am Donnerstag kommt es daher zum Wandlitzer Ameisengipfel. Geprüft werden müssen dann wirksamere Maßnahmen, wobei Gesch wie auch Breternitz das Wort "Gift" nur höchst ungern in den Mund nehmen. "Das muss ein Ameisenbeauftragter entscheiden, aber der soll ja vom Landkreis dabei sein", antworten beide.

Der Wandlitzer Klaus Last hofft indes auf schnelle Lösungen. "Es kann nicht wahr sein: Der Schutz der Ameise steht vor dem Schutz der Verkehrsteilnehmern", echauffiert er sich. Er hatte sich am Dienstag hilfesuchend an die MOZ gewandt, um zu erreichen, dass das Wandlitzer Ampelproblem nicht zu lange ungelöst liegen bleibt.