Spende für neue Instrumente

Beeskow (MOZ) Eine Spende von 200 Euro überbrachte am Dienstag Brigitte Kietz der Bläserklasse der Grundschule an der Stadtmauer. Die 69-Jährige ist Vorstandsmitglied der Beeskower Ortsgruppe des Brandenburgischen Seniorenverbandes (BSV). "Wir Rentner sammeln jedes Jahr für unsere Kinder." In diesem Jahr seien bei der Sammelaktion von rund 100 Mitgliedern insgesamt 571 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde gesplittet: 200 Euro bekommt das Familienzentrum in Beeskow, 171 Euro die Behindertengruppe von Frau Richter und 200 Euro die Bläserklasse. "Wir hatten den Aufruf der Schule gelesen, dass die Bläserklasse mal wieder neue Instrumente braucht", erklärt die ehemalige Lehrerin, bevor sie stellvertretend für das ganze Orchester das Geld an Michelle Brandis (Tenorhorn) und Nick Damm (Trompete) überreicht. Es kommt in den großen Spendentopf, in dem bereits 8800 Euro stecken. Rund 1000 Euro Spenden müssten noch fließen, um auf 10 000 Euro zu kommen, die die Stadt für den Instrumentenkauf verdoppeln würde.