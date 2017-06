Landrat lässt Stellvertreter wählen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am kommenden Mittwoch werden die Abgeordneten des Kreistages drei neue Beigeordnete wählen. Landrat Rolf Lindemann (SPD) wird folgende Personen zur Wahl vorschlagen: Sascha Gehm (CDU) aus Fürstenwalde soll 1. Beigeordneter werden und das Ordnungsdezernat leiten. Gehm, der derzeit in der Stadtverwaltung Fürstenwalde arbeitet, war bei der Wahl des Landrates Ende vergangenen Jahres gescheitert.

Als Beigeordneten für Finanzen und Innenverwaltung ist Michael Buhrke vorgesehen. Er ist bereits Finanz-Dezernent in der Kreisverwaltung und wohnt in Kohlsdorf.

Neu ist der Name Gundula Teltewskaja. Sie kommt aus Schöneiche und vertritt Die Linke in der Gemeindevertretung. Sie bringt nach Auffassung des Landrates alle Kompetenzen mit, die sie als Beigeordnete für Ländliche Entwicklung benötigt.

Wenn alle Kandidaten gewählt werden, hat der Landrat erreicht, dass die Verwaltungsspitze politisch breit aufgestellt ist und die größten Fraktionen des Kreistagesrepräsentieren.

Der Kreistag Oder-Spree tagt am 21. Juni um 17 Uhr öffentlich in der Kreisverwaltung in Beeskow.