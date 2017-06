Human Rights Watch kritisiert FIFA

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Kurz vor dem Anpfiff zum Confederations Cup hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die FIFA wegen der Arbeitsbedingungen auf Stadionbaustellen in Russland scharf kritisiert. «Bauarbeiter in WM-Stadien sind Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt, und die FIFA hat noch nicht gezeigt, dass sie diese Probleme effektiv überwachen, verhindern und beheben kann», so Human Rights Watch. Die Organisation präsentierte einen Report. Darin werde dokumentiert, wie die Arbeiter unter anderem nicht oder verspätet entlohnt würden oder bei Temperaturen von minus 25 Grad Celsius ohne ausreichende Schutzmaßnahmen hätten arbeiten müssen.