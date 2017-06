Gusow bekommt LED-Leuchten

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Im Ortsteil Gusow sind seit zwei Wochen Mitarbeiter der Elektrofirma Wegner aus Eggersdorf bei Strausberg zugange. Sie setzen um, was die Gemeindevertretung 2016 beschlossen hat. Am Karl-Liebknecht-Platz, in der Breitscheid- und in der Paul-Bethge-Straße sowie am Wirtschaftshof werden neue Straßenlampen gesetzt. 45 000 Euro sind dafür im Haushalt der Doppelgemeinde veranschlagt. Mit dem Vorhaben sind dann die Arbeiten an der Straßenbeleuchtung in Gusow abgeschlossen.