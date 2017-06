24-Stunden-Schicht belastet Sanitäter

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Krankenkasse Barmer unterstützt die Gesundheitsvorsorge für die 160 Mitarbeiter der Gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH Märkisch-Oderland mit 6000 Euro in diesem Jahr. Anja Jungnickel, Barmer-Regionalgeschäftsführerin, und ihre Mitarbeiterin Britta Knapp überreichten die Fördervereinbarung am Dienstag in Bad Freienwalde an Geschäftsführer Armin Viert, Bettina Wollessen von der Universität Hamburg und Charlotte-Bettina Böttcher, kaufmännische Leiterin der MVZ Medizinisches Versorgungszentrum GmbH.