731 Jugendliche ohne Lehrstelle

Ausbildung bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt: Die Industriemechanikerlehrlinge Marvin Stannek (l) und Erik Klekacz arbeiten an einer Bandsäge. © Gerrit Freitag

Sie halten sich in etwa die Waage, die Zahlen der unbesetzten Lehrstellen und die der noch unversorgten Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Ende Mai standen bei der Arbeitsagentur für die Stadt Frankfurt 159 und für den Landkreis Oder-Spree 566 freie Lehrstellen zu Buche. Gleichzeitig waren noch 253 bzw. 478 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Theoretisch heißt das: Für jeden Jugendlichen gibt es eine Lehrstelle - erst recht, wenn man berücksichtigt, dass ein großer Teil der offenen Ausbildungsplätze gar nicht der Arbeitsagentur gemeldet wird.

Praktisch sieht das Ganze allerdings etwas anders aus. Denn nicht immer gibt es Ausbildungsplätze im gewünschten Beruf. Die Hitlisten der Wunschberufe und der angebotenen Ausbildungsberufe bei der Arbeitsagentur enthalten einerseits zwar teilweise Übereinstimmungen. So gibt es freie Stellen für die Ausbildung zum Verkäufer, zum Einzelhandelskaufmann, zum Bürokaufmann, zum Medizinischen Fachangestellten, zum Koch und zum Industriekaufmann und auch die entsprechenden Wünsche. Andererseits würden viele Jugendliche aber gern Maler und Lackierer, Sport- und Fitnesskaufmann, IT-Systemelektroniker oder Verwaltungsfachangestellter werden - für sie hat die Arbeitsagentur aber keine Angebote. Umgekehrt gibt es freie Lehrstellen in den Berufen Restaurantfachmann, Hotelfachmann, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Automobilverkäufer und in anderen Berufen, die jedoch nicht zu den Wunschberufen Jugendlicher gehören.

"Wer sich über seine Berufswünsche nicht im Klaren ist oder sich gar nicht dafür interessiert, hat es schwer", sagt Clarissa Matos-Bernal, Sprecherin der Arbeitsagentur in Frankfurt. Die Entscheidung für einen Beruf sollte immer in Abhängigkeit von den persönlichen Stärken, Neigungen und Interessen getroffen werden. "Aber man sollte auch danach schauen, welche Berufsfelder gute Zukunftsaussichten versprechen. So tun sich laufend neue Berufe auf - etwa angesichts der fortschreitenden Digitalisierung."

Andererseits komme es ab und an vor, "dass Arbeitgeber stark notenfixiert sind und es diejenigen schwer haben, die nicht mit guten Schulzeugnissen glänzen können", erklärt Clarissa Matos-Bernal. "Wir empfehlen dann oft eine Einstiegsqualifizierung - ein Langzeitpraktikum, während dem sich Bewerber und Betrieb beschnuppern können, um festzustellen, ob es im Anschluss mit der Ausbildung weitergehen kann."

Um Ausbildungsbetriebe und suchende Jugendliche noch vor den Sommerferien zusammenzubringen, veranstalten Arbeitsagentur, IHK Ostbrandenburg und Handwerkskammer am 22. Juni eine Last-Minute-Lehrstellenbörse. Dann sind nicht nur Vertreter dieser drei Institutionen, sondern auch von Unternehmen vor Ort. Fast 30 Unternehmen mit mehr als 80 freien Ausbildungsplätzen haben zugesagt, darunter ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Bonava Deutschland (früher NCC) aus Fürstenwalde, Enno Roggemann aus Wandlitz und das Studentenwerk aus Frankfurt.

Last-Minute-Lehrstellenbörse von Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer (HWK), Donnerstag, 22. Juni, 9 Uhr bis 13 Uhr, Schulungszentrum der HWK, Frankfurt, Spiekerstraße 11