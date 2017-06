Siegert entscheidet Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Andrea Siegert entschied am Sonntag mit ihrem Tor das Ruppiner Frauen-Derby in der Fußball-Kreisliga. Die Kapitänin des Zernitzer SV markierte in der 38. Minute den goldenen Treffer beim 1:0-Erfolg ihres Team gegen den MSV Neuruppin. Mit dem Auswärtserfolg schlossen die Zernitzerinnen nach Punkten zum MSV auf. Lediglich die um ein Tor bessere Tordifferenz hält die Neuruppinern auf Rang drei.