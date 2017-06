Widerspenstigkeit hat Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Palm Beach-Theater Company, also die Theatergruppe des Oberstufenzentrums Oder-Spree in Palmnicken, hat eine neues Stück einstudiert: "Widerspenstig" - angelehnt an Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung". Die Protagonisten sind drei Töchter eines alleinerziehenden Lehrers. Die jüngste möchte ein Date, der Vater erlaubt das nur, wenn auch ihre ältere Schwester eins bekommt. Die Außenseiterin will aber nicht, also muss sie überlistet werden...