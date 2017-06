Schneller ans Ziel dank Motor

artikel-ansicht/dg/0/

Und Sandra Jütte Fürstenwalde (MOZ) Weniger Schwitzen, mehr von der Umgebung sehen: Das Elektrofahrrad tritt zum 200.Geburtstag des klassischen Drahtesels zunehmend mit diesem in Konkurrenz. Auch in der Region ist das E-Bike mit Hilfsmotor auf dem Vormarsch.

Neuer Saft für den Akku: Klaus Kroemke aus Radeburg bei Dresden nutzt die Ladestation für E-Bikes in der Fürstenwalder Tourist-Information. Wie hier bieten 17 weitere Stationen in der Region die kostenlose Ladung an.

Laut dem Verband der Zweirad-Industrie wurden 2016 13 Prozent mehr E-Bikes verkauft als im Jahr zuvor. Das steigende Interesse können auch viele Fahrradgeschäfte in Fürstenwalde bestätigen. Die meisten haben die Zweiräder mit elektronischem Hilfsmotor in ihr Sortiment aufgenommen. "Die Nachfrage ist enorm gestiegen", sagt Tim Patze von den Radprofis am Bahnhof. Dabei sei das Elektro-Rad in jeder Altersklasse beliebt. "Der Fahrer muss ja trotzdem treten, wird aber in mehreren Stufen unterstützt", erklärt er. "Es ist so, als ob ich Rückenwind habe, den ich einstellen kann", beschreibt Mario Schostag, Geschäftsführer der Fahrrad Füchse, das Fahrgefühl. Nur das Zusatzgewicht sei oft eine Umstellung.

Abschreckend sei zudem der Preis, weiß Thomas Wilke, Inhaber des Geschäfts Bikes4ever. Gute Fahrräder mit einem in der Mitte sitzenden Motor, den die Händler empfehlen, fangen bei etwa 1500 bis 1800 Euro an. Nach oben gibt es keine Grenzen.

Bei einem Kauf sollten Interessierte auf die Leistung des Akkus achten. Eine Ladung reicht für eine Strecke von 60 bis 140 Kilometern, je nach Nutzung und Gewicht. "Dann braucht der Akku etwa drei Stunden, bis er wieder aufgeladen ist", sagt Andreas Kiese vom Fahrradhandel Klaus in Süd. Vor dem Kauf empfehle sich eine Probefahrt.

Leihmöglichkeiten bietet etwa die Hoppegartener Firma "Sonne auf Rädern", die 2012 das Projekt "E-Bike freundliche Region Brandenburg" gestartet hat. In Zusammenarbeit mit touristischen Anbietern und Verbänden wird seither ein Netz von Verleih- und Ladestationen aufgebaut, das immer engmaschiger ausfällt. Wie Geschäftsführer Stefan Döbrich sagt, gibt es inzwischen mehr als 150 touristische Betriebe in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und der Uckermark, die das Aufladen der Fahrrad-Akkus gestatten. Erkennbar sind diese am Schild mit der Aufschrift "Akku laden? Gerne!", wie etwa in der Touristeninformation in Fürstenwalde. Auch in der Grünheider Tourismus-Info gibt es eine Auflade-Möglichkeit. Es ist eine einfache Steckdose, sagt Mitarbeiterin Wenke Mellmann. Für E-Bikes sei sie jedoch noch nie genutzt worden.

Zudem verweist Döbrich auf zehn Ladesäulen, von denen eine zum Beispiel neben der Kirche in Markgrafpieske steht. In diesem und im kommenden Jahr sollen weitere 21 dazu kommen - drei in Fürstenwalde, vier in Grünheide, in den Ämtern Spreenhagen und Odervorland jeweils zwei und im Raum Storkow sogar zehn. Diese Projekte können bis zu 75 Prozent gefördert werden, erklärt Döbrich. Eine Übersicht über alle Lade- und Verleihstationen bietet der Tourismusverband unter www.oderseen-spreenland.de.

Stefan Felmy, Pfarrer von Markgrafpieske und Lehrer in Fürstenwalde, ist begeisterter E-Biker. "Ich schaffe es nach Fürstenwalde in 25 statt in sonst 40 Minuten."

Wer hat in der Region das älteste Fahrrad? Geben Sie uns Bescheid (Telefon: 03361 590350) und wir fotografieren es. Oder schicken Sie uns ein Foto per E-Mail oder Post bis spätestens Donnerstag, 15. Juni, an MOZ, Fischerstraße 2/3, 15517 Fürstenwalde oder fuerstenwalde-red@moz.de. Das älteste Rad wird prämiert mit einer passenden Wanduhr.