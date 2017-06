Lippi und Inka in Hennes Zuhause

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Wo, wenn nicht in ihrem letzten Wohnort Schöneiche sollte eine Fernsehsendung über Helga Hahnemann gedreht werden? Am Dienstag war es soweit - Inka Bause und Wolfgang Lippert standen an mehreren Orten in Schöneiche vor der Kamera.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581160/

"Kessel Buntes - Best Of Folge 23" heißt der Arbeitstitel bei dem Dreh. Ausgestrahlt wird die zweistündige Samstagabend-Sendung am 19. August, um 20.15 Uhr, im MDR - es geht um Familienunterhaltung zur besten Sendezeit. Und da soll die beliebte Künstlerin Helga Hahnemann, die "Henne", geehrt werden, die zuletzt in Schöneiche wohnte. An ihrem zehnten Todestag, dem 20. November 2001, benannte die Gemeinde Schöneiche das neu gebaute Haus für die Musikschule an der Rüdersdorfer Straße nach der beliebten Ulknudel - und darauf ist jetzt die Redakteurin für die Sendung, Martina Körbler, gestoßen. Sie fragte bei der Gemeinde an, und Regina Flikschuh, zuständig für Vereine, Senioren und Denkmale, öffnete dem Team die Tore.

Um 10 Uhr sitzen Inka Bause und Wolfgang Lippert, auch bei den Dreharbeiten von allen nur Lippi genannt, im Erdgeschoss-Probenraum der Musikschule in der Maske. Derweil wird oben im Orchesterraum das Set eingerichtet - mit Fresskorb, Musikinstrumenten - es soll auch die heutige Verwendung des Saales gezeigt werden - und einem kleinen roten Junost-402b-Fernseher, der für die Rückblenden zuständig ist. "Die Einspielungen werden da reingetrickst", erläutert Regisseur Frank Heusing. Tatsächlich abspielen könnte man auf dem alten Gerät nichts mehr: "Dazu fehlen die Anschlüsse."

Heusing hat, ebenso wie Regie-Assistentin Angelika Schubert, schon zu DDR-Zeiten am "Kessel Buntes" mitgewirkt. Als alte Hasen achten sie auf jedes Detail. Trotzdem ist es Inka Bause, die beim Betreten des Drehorts erst mal Manöverkritik an der Zusammensetzung des Fresskorbs übt: Sektchen ja, Schnaps nein, Konserven raus. Schon zuvor hat jemand festgestellt, dass Brötchen fehlen, eine Mitarbeiterin kauft sie im benachbarten Aldi-Supermarkt, wobei zu den späteren Drehorten noch eine Backstube gehört. "Es soll rustikal wirken", sagt Inka Bause.

Als die Kamera dann zum ersten Mal läuft, dauert es nicht lang, bis Martina Körbler dazwischen geht und die beiden Stars unterbricht. Sie sollen die Bedeutung des Wohnorts für die "Henne" mehr hervorheben. "In ihrem geliebten Schöneiche", sagt Inka Bause im zweiten Anlauf, aber auch der dauert nicht lange, wieder hat die Redakteurin Verbesserungsvorschläge. Zwischendurch kommt ein wenig Missmut auf. "Was ist denn los, hat einer Fieber?", ruft Lippi in den Saal. Er und Inka Bause betreiben Smalltalk, damit die Stimmung nicht ganz verkrampft wird - auch das gehört für professionelle Unterhaltungskünstler dazu. Der Dreh geht weiter.

Etwa 15 bis 20 Minuten Aufnahmen muss das Team an einem Tag in den Kasten kriegen, der Zeitplan ist straff durchorganisiert. Außer in der Bäckerei stehen Drehorte im Goethepark und vor dem letzten Wohnhaus der "Henne" in der Otto-Schröder-Straße auf der Dispositions-Liste. "Da stehen wir nur auf dem Bürgersteig, wir wissen nicht, wer da heute wohnt", sagt Martina Körbler.