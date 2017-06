artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581162/

Ja, sagt die Bürgermeisterin sinngemäß, aber eben nur mit Autos, die in die Parkbuchten passen: "In Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde wurde entschieden, in Anbetracht der wenigen Parkplätze in der Umgebung das Parken in der Straße nicht gänzlich zu verbieten. Die Straßenverkehrsbehörde ordnete die Markierung an. Die Außenkante der Markierung zum gegenüberliegenden Bord sollte drei Meter, also die geforderte Fahrbahnbreite, betragen. Die verbleibende Restbreite der Fahrbahn kann dann zum Parken genutzt werden - sofern innerhalb der Markierung geparkt wird."