60 Jahre Badminton bei Gaselan

In der EWE-Halle trafen sich Jung und Alt, Aktive und Anfänger, Hobby- und Freizeitspieler. Als Gäste waren die langjährigen Partner vom SV Preußen Frankfurt eingeladen. Für ein Turnier wurden Teams mit den Akteuren sämtlicher Spielstärken zusammengelost.

Zunächst waren einige Geschicklichkeitswettbewerbe zu bestreiten, ehe dann im alten Elfer-System in zwei Staffeln mit je drei Mannschaften Badminton gespielt wurde. Für die Anfänger galt es wegen der Chancengleichheit bei weiteren Rahmenwettkämpfen Punkte zu sammeln, die in das Ergebnis einflossen. Und so gewann denn in der Gesamtwertung auch nicht die nominell am besten besetzte Mannschaft, sondern Team II mit Nadine El-Cheihk Youssef, Anke Stadie und Lena Ackermann, Ben Lindeke, Udo Wolff, Horst Golde, Theo Krogul und Kay Xander Galusin.

Nach den Wettkämpfen wurde am Buffett wieder Kraft getankt, ging die gelungene Jubiläumsfeier mit einem gemütlichen Abend zu Ende. Auf ein Neues in der Saison 2017/18.