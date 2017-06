Spielplatz in Görzig feierlich eingeweiht

artikel-ansicht/dg/0/

Görzig (MOZ) Mit einem großen Fest ist am Dienstag der neue Spielplatz an der Grundschule in Görzig eingeweiht worden. Rund 32 000 Euro hat die Gemeinde Rietz-Neuendorf bisher investiert. Zwei weitere Bauabschnitte sollen in der nächsten Zeit realisiert werden.