Schützenfest im Jubiläumsjahr

Wusterwitz (MZV) Götz. Der am 18. Februar 1992 gegründete Schützenverein Götzer Bergschützen ist seit 1995 alljährlich Gastgeber zünftiger Schützenfeste. Im 25. Bestehensjahr steht nun das 23. Schützenfest bevor und wird am 17. Juni gefeiert. Am und im Schützenheim ab 12.30 Uhr. Um 14 Uhr starten die Wettkämpfe: Beim Bürgerkönig- und Preisschießen gilt es die treffsichersten Starter zu finden, ebenso beim Kegeln und Ausschießen des Jubiläumspokals. Reich gedeckt ist am Nachmittag die Kaffee- und Kuchentafel, die von einem Platzkonzert begleitet wird. Mit Musik klingt der Tag auch aus; fürs leibliche Wohl ist jederzeit gesorgt.