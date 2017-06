Ein Schock für den Spitzenreiter

artikel-ansicht/dg/0/

Mit der ersten Heimniederlage der Saison erhielten die Hoffnungen der Südbrandenburger auf den direkten Wiederaufstieg einen argen, wenn nicht den entscheidenden Dämpfer, schließlich beträgt der Rückstand auf den neuen Tabellenführer Grün-Weiß Lübben vor dem Showdown zwei Punkte.

Der Neuling aus Schöneiche steht derweil nach zuletzt neun sieglosen Partien bei jetzt 17 Rückrunden-Punkten, hätte damit aus sportlicher Sicht den Klassenerhalt quasi sicher. Die Konstellation indes ist bekanntermaßen eine andere: Weil der Verein nicht die erforderliche Zahl von Schiedsrichtern aufgebracht hat, wurden Germania II durch den Landesverband sechs Punkte abgezogen. Da aber die erste Mannschaft wiederum aus der NOFV-Oberliga Nord ab- und in der kommenden Saison für die Landesliga gemeldet wird, steigen die Randberliner letztlich doch nicht ab.

"Es gibt die Zusage aus Cottbus, dass wir in eine der Staffeln einsortiert werden. Es steht wohl nur noch nicht fest, in welche", betont Spielertrainer Paul Mitscherlich. Wie die Mannschaft mit der Situation umgehe, sei schon bemerkenswert. "Natürlich waren nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen alle geschockt. Aber mittlerweile haben sich die Jungs arrangiert - und das Ziel, jegliche Zweifel am sportlichen Klassenerhalt zu beseitigen." Mit jetzt schon drei Siegen und neun Zählern mehr als in der Hinrunde sind sie auf dem besten Weg.

Die Partie beim haushohen Favoriten in Hohenleipisch hatte Mitscherlich nach der jüngsten Negativ-Serie zum Charaktertest ausgerufen. Und den bestanden die Gäste mit Bravour. "Nach dem frühen Rückstand waren wir im Kopf wie befreit, haben richtig guten Fußball gespielt und auch schöne Tore geschossen." Der VfB war vom Widerstand des Außenseiters sichtlich überrascht, fand auch in der zweiten Halbzeit keine rechte spielerische Linie, agierte viel mit langen Bällen. Und als Felix Schäfer unmittelbar nach dem Anschlusstreffer das vierte Tor für die Gäste gelang, erlahmten die Kräfte des Tabellenführers. "Ein Sieg des Willens", formulierte Paul Mitscherlich.

Der Kern der Schöneicher Mannschaft wird übrigens laut seiner Aussage zusammen bleiben, der defensive Mittelfeldakteur - der es zwischen 2014 und 2016 auf 49 Oberliga-Einsätze gebracht hatte - selbst aber ins zweite Glied rücken. "Es gibt einen neuen Trainer, dem ich assistieren werde. Mehr kann ich noch nicht sagen. Vor allem aber will ich weiter als Spieler auf dem Platz helfen", betont der 33-Jährige, der sich also keineswegs aufs sportliche Altenteil zurückziehen wird.

Germania Schöneiche II: Graham - Schäfer, Moritz, Kappelt (46. Crusius) - Mitscherlich, Fiedler - Pham (83. Richter), David Karlsch - Heu, Kevin Kühnel

Tore: 1:0 Tim Seifert (6.), 1:1 David Karlsch (18.), 1:2 Paul Mitscherlich (32./Foulelfmeter), 1:3 Lorenz Moritz (35.), 2:3 Seifert (75./Foulelfmeter), 2:4 Felix Schäfer (79.), 3:4 Seifert (81./Foulelfmeter) - Schiedsrichter: Chris Budde (Jüterbog) - Gelb/Rot: Paul Werner (67.) - Rote Karte: Ahmet Ayata (86./ beide VfB Hohenleipisch) - Zuschauer: 241