Fachwelt erwartet Leitzins-Anhebung der US-Notenbank

Damit würde die Notenbank ihren Normalisierungskurs bei der Geldpolitik fortsetzen. Die Zinspolitik der Fed kann auch Auswirkungen auf das Ausland haben, etwa auf den Kurs des Euro.

Während und nach der Finanzkrise hatte die Fed mit extrem niedrigen Zinsen gearbeitet und versucht, so die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Seit Ende 2015 wurden bisher die Leitzinsen in drei Schritten erhöht. Notenbankchefin Janet Yellen steht für einen vorsichtigen Kurs, um die Märkte im In- und Ausland nicht in Turbulenzen zu bringen.

Die Fachwelt blickt mit fast noch mehr Interesse auf die Politik der Notenbank beim Verkauf von Anleihen. In Krisenzeiten während der Null-Zins-Phase hatte die Bank im Billionen-Volumen Anleihen gekauft und damit zusätzliches Geld auf den Markt geworfen. Diese Politik soll jetzt behutsam rückgängig gemacht werden. Ob es bereits in der Juni-Sitzung des Offenmarktausschusses zu einer Entscheidung darüber kommt, ist offen.