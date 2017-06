1701-Museum richtet StarTrek-Tag aus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum StarTrek-Tag wird für Sonnabend, 11 bis 19 Uhr, in das 1701-Museum in Eberswalde eingeladen, dessen Namen der Registriernummer des Raumschiffes Enterprise aus der US-Fernseh- und Kinoserieentspricht. Die Schau des Privatsammlers, Journalisten und Synchronsprechers Benjamin Stöwe ist auf geschätzten 17,01 Quadratmetern in einem ehemaligen Wäschekeller an der Schweizer Straße untergebracht und kann wegen der begrenzten Platzverhältnisse nur nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.